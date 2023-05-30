巨生醫拓展IOP應用範圍 跨入細胞治療領域

巨生醫（6827）今（30）日宣布，將拓展自主研發的奈米微粒技術平台-氧化鐵奈米微粒（IOP）的應用範圍，從原有缺鐵性貧血鐵劑補充劑及MRI顯影劑的應用，延伸至細胞治療領域。

巨生醫研發部副總許源宏將於5月底代表公司前往巴黎，參加5月31日到6月3日舉辦的國際細胞與基因治療年會（ISCT 2023），並發表IOP作為樹突細胞（Dendritic Cells, DC）疫苗佐劑及MRI體內追蹤的動物試驗結果。

巨生醫表示，許源宏本次發表的動物試驗結果，以IOP作為樹突細胞疫苗的佐劑，同時利用IOP MRI顯影劑的特性，在體內追蹤樹突細胞分布情形的動物試驗。這項試驗利用乳癌細胞的碎片作為抗原，在體外與樹突細胞及IOP共培養製成樹突細胞疫苗後，再打入乳癌小鼠模型，評估其抗腫瘤能力。

試驗結果發現，IOP除了能夠大量的被樹突細胞吞噬外，相較於目前市面常見的佐劑-聚肌胞苷酸(Poly I:C)及皂素(Saponin)，更能大幅活化樹突細胞及提升抗腫瘤的能力，並且透過MRI追蹤，能觀察吞噬過IOP的樹突細胞，是否進入淋巴結中進行後續的免疫反應。對於未來的細胞治療的助益，在於醫師可以追蹤到細胞在體內的部位，以及停留的時間，更容易做出最有效的治療策略擬定。

巨生醫也與史丹佛大學Heike Daldrup-Link教授及其團隊合作兩年來，成果已陸續浮現。已完成的兩項細胞追蹤動物試驗：大腦多形性膠質母細胞瘤(GBM)的嵌合抗原受體T細胞療法(CAR-T)動物試驗，及骨髓幹細胞(MSC)在豬軟骨缺陷修復動物試驗，IOP都成功地標訂到幹細胞或 CAR-T內，並且讓研究人員追蹤細胞的位置與觀察停留的時間，試驗結果日前皆已分別刊登於Theranostics 與Investigative Radiology 兩大國際知名期刊。

許源宏表示，史丹佛大學的相關試驗都顯示，經IOP標定後的免疫細胞，不僅不影響細胞特性(如幹細胞的分化能力及CAR-T的腫瘤抑制活性)外，且MSC、CAR-T，或樹突細胞都能利用MRI影像成功標記及追蹤，其中，活體的可追蹤期已在大型動物豬的試驗中，證實可達4周之久，巨生醫的IOP可望為CAR-T、幹細胞治療，及癌症疫苗帶來新的發展契機。