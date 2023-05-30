新大樓屋頂裝太陽能？賴正鎰：要有獎勵、否則恐轉嫁房價

立法院昨三讀通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建建物屋頂要設置太陽能發電設備，鄉林（5531）集團董事長暨全國商總主席賴正鎰今（30）日表示，這是好政策，政府應加速訂定相關子法，希望能給建商至少2%的容積獎勵，因為對多數建商來說，太陽能板及儲能設備的成本太貴，若快速強制上路，恐增加營建成本，甚至轉嫁房價上，所以一定要有獎勵，沒獎勵應該沒有人想做。

賴正鎰舉例，正在興建中的彰化員林新案「鄉林圓頂」，在規劃之初就有設定在頂樓加裝太陽能板模組，330W太陽能板共132片，平均每月發電約4500度，發電電力相當16個家庭用電需求，目前規劃發電後供給社區公共區域電燈與電梯等供電使用，若有剩餘再考慮賣給台電，增加社區收入，對於尋求環保與能源效益的買房者，應該更具有吸引力，間接提高房屋建物的價值。

不過，外界擔心修法通過後到正式實施問題可能面臨一堆問題。

他指出，太陽能板建置的成本高，還需要日照分析及裝設方位討論等問題，若是旁邊有其他超高樓層的建築物，可能就會被阻擋日照，造成太陽能板無法充分發揮效益等問題，有些硬體及電力傳送等技術問題，都要考驗建築設計師在設計規劃的功力，還要考量到建築物的整體美觀，架設建材及住戶安全標準等問題。

他認為，母法通過修訂後，但相關子法還沒訂定，沒有那麼單純，因為還可能涉及營建法規，太陽能板屬於附加設施，要裝設在頂樓，也必須要有足夠空間，如果立法通過後，在多數建商還沒有做好準備時，馬上就要強制上路推動，有可能增加開發商的營建成本，甚至可能轉嫁到房價上。

他建議，政府應先找建商及開發商討論，政府是否先考慮以提高獎勵，給予建商設計新建案時，多給2%容積獎勵，且太陽能屋頂下方空間，應不設限高且不計面積，讓建商規畫公設給住戶使用等方式，必能加速屋頂種電的面積，另，實施時也至少給予半年緩衝期。