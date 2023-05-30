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AVIS艾維士租車進駐花蓮美侖大飯店 「住宿+租車」一站式服務

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
AVIS艾維士租車與花蓮美侖大飯店攜手推出「住宿+租車」一站式服務。安維斯汽車租賃(股)公司提供
AVIS艾維士租車與花蓮美侖大飯店攜手推出「住宿+租車」一站式服務。安維斯汽車租賃(股)公司提供

暑假即將到來，許多旅人已經開始計畫東部悠閒假期，花蓮幅員遼闊，想要一次飽覽山海之美，當然是選擇自駕遊最輕鬆。全球租車領導品牌「AVIS艾維士租車」與全新整改的花蓮美侖大飯店攜手合作，只要上美侖官網預訂「夏日PAPAGO」專案，即可用最划算的價格一次搞定「住宿+租車」，直接在大廳內取車，免提大包小包從容出發，面對熱情的花東豔陽也不怕。

花蓮美侖大飯店副總經理盧伯欣表示，美侖是花蓮首家五星級國際度假飯店，此次也獨家推出「飯店內一站式租車服務」，結合「食」、「住」、「行」推出優惠專案；自即日起至8月31日止，兩人入住即可享有24小時租車＋早餐，平日最低價只要5,200元起，飯店大廳有專人服務租車諮詢，於入住期間可臨櫃租車，在飯店內就能輕鬆取、還車，讓您安排旅程更便利。

AVIS艾維士租車董事長彭仕邦表示：自駕一直是花東旅遊的交通首選，隨著國外自駕旅客的增加，AVIS與花蓮美侖大飯店的攜手合作，將花東的美景及人文特色推廣至國際，讓全世界的旅客都能透過自駕認識台灣，也希望藉由一站式租車服務，讓旅客更輕鬆從容地享受假期。另，AVIS會員更享有優惠回饋，飯店取車享綠苑西餐廳用餐八五折，還可享官網訂房九五折優惠。

「美侖」遠眺蔚藍海岸、盡覽翠綠山脈，位於花蓮市區卻遠離塵囂，絕佳地點加上299間全新整改客房，結合現代工業風及Loft休閒風的設計，可從偌大景觀窗盡收山海美景；符合現代3C需求的客房設備，包含輕鬆連結各項裝置的智慧電視、充足的USB PORT及插座；衛浴提供乾濕分離、免治馬桶、泰國頂級香氛品牌HARNN涵庭沐浴備品，營造極致的住宿體驗。

而斥資改造的休閒中心更是讓住客驚艷。新升級VAR LIVE整合虛實娛樂體驗，撼動人心的頂級視聽饗宴，帶來身歷其境的實際互動，真正的成為遊戲的一部分。多款適合不同年齡層的設施，追求刺激感的可體驗：極速賽車、射擊遊戲、生化煉獄；想輕鬆入門的兒童及成人可體驗VAR投影遊戲：全民打球球、卷之守護者忍者村遊戲；針對6歲以下也設有兒童遊戲組、兒童超跑；此外，大人小孩都愛的Crazy Cart甩尾車及透明溜滑梯等。豐富的娛樂設施，絕對是最適合大人放鬆、小孩放電的全方位親子度假飯店。

花蓮美侖大飯店299間全新整改客房，現代工業風及Loft休閒風的設計結合現代3C需求的客房設備，提供泰國頂級香氛品牌HARNN涵庭沐浴備品，營造極致的住宿體驗。安維斯汽車租賃(股)公司提供
花蓮美侖大飯店299間全新整改客房，現代工業風及Loft休閒風的設計結合現代3C需求的客房設備，提供泰國頂級香氛品牌HARNN涵庭沐浴備品，營造極致的住宿體驗。安維斯汽車租賃(股)公司提供

親子 暑假

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