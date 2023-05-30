公平會通過併家樂福 統一超董座羅智先：有望暑假交割

公平會日前有條件通過統一（1216）合併家樂福，統一超（2912）董事長羅智先今（30）表示，因法方股權需取得投審會許可後，跟法方也有細節要討論，交割時間「大概會在暑假」；談初期整合想法，他說，家樂福量體龐大，會先觀察一段時間，向他們學習，「初期不會有太大變動，」一定會有對消費者好的元素。

他也提到，統一持續布局物流，確實有考慮家樂福加入，只是他們有自己的物流中心，且是量販跟超市體系，與原先以7-ELEVEN為主以零售商為驅動還是有很大差別，去年因為楊梅廠燒掉，現在坐下來重新思考將來哪些物流可以大家共用，哪些東西還是要考慮用途。

此外，康是美去年曾喊出要開100間藥局，羅智先表示，目前都有照進度進行，截至昨日為止已接近100家，「100家以後會暫時停頓一下，並檢視100家藥局的經營狀況。」他說，其實藥妝店最大挑戰不是在門市經營，而是要有足夠藥劑師，另外物流體系也不是一般的物流，是屬於醫療型。

統一集團去年砸290億元，回購法商家樂福持有的台灣家樂福六成股權。有併購專家預測，根據時程，預期家樂福其他六成股權，將於今年6月交割給統一，交易完成後，統一集團將成為零售業最大霸主；羅智先說，法方股權需取得投審會許可。

家樂福總座王俊超日前曾表示，賣場買氣回溫，營收超過900億元沒有問題，朝向千億元前進。至於今年第一季，根據統一財報，家樂福稅後純益為5.2億元，比去年同期虧損來的亮眼，不過他仍表示，截至今年4月並沒有太大成長，原因是因為去年到4月有五倍券挹注買氣，「接下來家樂福營運將會愈來愈穩。」

統一集團美麗事業董事長高秀玲去年曾表示，康是美預計進駐100個藥局，正積極招募藥師，讓藥師可以精準回答身體健康和保健食品的相關問題，並可提供處方籤調劑；被問到目前進度，羅智先說，康是美100間藥局有照進度進行，只是100家後要暫時停頓一下，檢視一下康是美開藥局的效益。