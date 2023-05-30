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雲品股東會通過每股配息1.3元 看好委託經營新案助攻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雲品國際今日召開股東會。圖/雲品提供
雲品國際今日召開股東會。圖/雲品提供

雲品（2748）今（30）日召開股東會，通過每股將發放現金股利1.3元，配發率為59%，已連續八年發放現金股利。展望今年，公司表示，將積極推展多角化營運模式，如進軍義大利不動產業務與委託經營事業等，目前雲品已簽約10處委託經營案，已有7處營運中，3處正緊鑼密鼓地籌備中。

雲品股東會通過去年財報，2022年合併營收為20.74億元、年增43％，稅後淨利2億元，每股盈餘2.2元，由虧轉盈。雲品表示，隨著新據點陸續開出，運用專業的管理財進行獲利，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低經營成本，將直接對雲品的毛利率與營業利益率有正面挹注。

展望後市，雲品表示，國際旅客入境人數逐步恢復，目前君品酒店海外旅客佔比已逐步恢復至疫情前水準，君品酒店住房率與平均房價有所回升，雲品溫泉酒店也看好國旅高端消費旅遊市場，目前進行的大型裝修工程已來到細修與軟裝進駐的階段，改裝完成的飯店大廳、生態藝術空間、行政酒廊、遊憩空間與瑞士奢華品牌全新湖景SPA芳療室，預估在7月底全數裝修完成，未來將能夠提供旅客更頂級且尊榮的服務享受。

此外，看好疫後觀光餐飲業的復甦，也有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主也正與雲品積極洽談委託經營案中，在全台有多處案源討論提案中，未來君品Collection將能為雲品國際擴展更多市佔率與品牌能見度。

雲品 股東會 君品

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