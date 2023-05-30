全台這縣市老人最多！ 新竹市最有錢也最敢生

台灣房屋集團觀察內政部最新人口資料，2023年4月全台65歲以上人口已達415.8萬人，佔總人口的17.8%，老化指數達147.9，為歷史新高，而各縣市中，老年人口佔比最高的縣市是嘉義縣21.9%，其次為台北市21.3%，以及南投20.3%，等於每五人中就有一位是高齡人口。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，嘉義縣和南投縣屬於農業縣，受限於產業發展，長期流失青壯年人口，只剩銀髮長輩留鄉。而位居第二名的台北市，雖然有不少外來就業人口，不過因為房價長期居高不下，租屋比買房多，真正能落地生根的年輕人有限，久住台北者多半是長期扎根、習慣台北生活，不願搬離的老天龍人，使首都高齡人口比例偏高。

老年人口占比增加，對房市也會產生需求變化，張旭嵐指出，許多留鄉老人住老公寓或是大透天，隨著身體老化，爬樓梯會成為負擔，且屋況過舊導致生活品質不佳，因此換屋偏好一樓住宅或是電梯產品，也更重視周邊醫療便利性，所以鄰近大型醫院或復健診所的區段，將會是家有長者的家庭換屋時的優先考量。

14歲以下幼年人口占比最高的縣市，則為新竹市16.1%，其次是新竹縣15.6%，桃園市13.9%位居第三。其中新竹縣也是老人占比最低的縣市，堪稱全台最年輕都市。

張旭嵐分析，新竹縣市受惠新竹科學園區發展，吸引不少全台各地的高科技就業者移居，因為所得高，敢生能養，使新竹的幼年人口占比最高；而桃園市在大台北生活圈中房價最親民，社會福利也好，因此許多脫北的小資夫妻移居桃園，也是全台本島青壯年人口占比最高的縣市，因經濟壓力減小，更願意生養小孩，幼年人口占比屬六都之冠。