益品書屋攜手雲門 為閱讀一起向前行

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
益品書屋攜手雲門教室舉辦「閱讀之美」，一起為提倡閱讀而攜手努力。益品書屋提供
益品書屋攜手雲門教室舉辦「閱讀之美」，一起為提倡閱讀而攜手努力。益品書屋提供

益品書屋在閱讀路上堅持至今近七年，今(29)日攜手雲門教室，在益品書屋淡水館舉辦「閱讀之美」，一起為提倡閱讀而攜手努力。

益品書屋自去年9月搬遷至淡水，在閱讀路上得到更多支持，如奇哥創辦人陶傳正、阿默蛋糕董事長周正訓等企業家，懷寧醫院院長戴念梓等，都曾來書屋演講分享。

致力於身體教育的雲門教室，期待閱讀成為老師們教學時重要成長動能，特別邀請有「閱讀傳道士」之稱的新北市丹鳳高中圖書館主任宋怡慧到益品書屋演講，讓雲門教室老師們透過閱讀，更豐富精神與文化底蘊。

王品（2727）集團創辦人暨益品書屋董事長戴勝益說，閱讀不僅能提升個人能力，更是與世界接軌的重要力量。歐美國家閱讀風氣興盛值得我們學習，但要提升個人的國際化競爭力，閱讀絕對是核心精神，閱讀無所不在，應該成為全民運動才是。

今年是雲門50週年，也是雲門教室成立25週年。林懷民老師希望能讓更多人在雲門教室，可以發自自身的本能，享受動身體的快樂；並且在生活中，用身體去感受，去覺察與學習更多生命的可能。

宋怡慧在演講時提到，生活不缺乏美，而是缺少尋找美感的靈犀之眼，她告訴大家從眼耳鼻舌身的閱讀體驗，感受日常之美。日常美學奠基自藝文創作、舞蹈戲劇等作品，這場演講讓大家開啟五感找到美的覺醒，成為美學的「造浪者」。

雲門教室非常重視老師們的自我成長與教學品質，今天由董事長温慧文與執行長謝明霏帶領，全體百餘位老師與員工參與此次閱讀分享。温慧文盼閱讀成為雲門教室的成長動能。

益品書屋由王品集團創辦人戴勝益獨力支持。台大中文系畢業的戴勝益，顛覆當時參飲業的經營模式，講求「服務」與「多品牌」經營，讓台灣餐飲脫胎換骨，甚至讓王品集團成為餐飲業的龍頭與指標。

益品書屋提供無限量的咖啡與茶飲，還有季節限訂的冬瓜冰沙，國定假日現場還有小提琴演奏，周周都有藝文音樂會或演講，深獲大家喜愛。雖然面對通膨壓力，戴勝益仍承諾20年不調整百元入屋費，致力成為回饋社會的多元學習平台。

此外，益品書屋更積極與各國中小學校合作，舉辦閱讀戶外教學活動，盼透過與學校一起努力，讓孩子更親近閱讀。

益品書屋淡水館有近250坪空間，僅約100座位，明亮時尚、挑高透視的舒適空間，將閱讀品質與氛圍提升至最高層次，是許多網美打卡的最愛。藝文活動與優雅閱讀融合的空間，成為淡水人文風貌新地標。戴勝益期待「閱讀能成為台灣最美的風景」。

雲門教室全體百餘位老師與員工參與此次閱讀分享。益品書屋提供
雲門教室全體百餘位老師與員工參與此次閱讀分享。益品書屋提供

閱讀 戴勝益 王品集團

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