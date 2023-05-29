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台塩海洋鹼性離子水抽超跑 SUPRA得主揭曉

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
「台塩海洋鹼性離子水」大手筆抽超跑，獲消費者廣大迴響，業績淡季不淡，穩居業界翹楚。照片／ 業者提供
「台塩海洋鹼性離子水」大手筆抽超跑，獲消費者廣大迴響，業績淡季不淡，穩居業界翹楚。照片／ 業者提供

台塩海洋鹼性離子水月月抽「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」活動，壓軸最大獎TOYOTA GR SUPRA超跑，得獎名單揭曉！恭喜來自雲林縣，發票尾數9571的鍾先生榮獲大獎。此獎由臺鹽公司總經理陳世輝，於5月25日在律師見證下抽出幸運得主。

台塩海洋鹼性離子水「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」活動，在淡季破天荒舉行超跑等總價值超過300萬元獎項年度大型抽獎，且買一瓶就能登錄抽獎的超低門檻，引發網友熱議討論，並吸引眾多消費者盛情參與，本次已創「台塩海洋鹼性離子水」近三年消費者活動參與率新高，而銷售成績也同步開出紅盤，持續穩居國內機能水市場龍頭！

「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」祭出箱購卡加碼抽獎機會、QR Code掃碼登錄等誘因，大大提升抽獎參與率。臺鹽表示，本次抽超跑活動「台塩海洋鹼性離子水」，發票登錄與參加人數皆呈現3倍成長，便利商店尤其亮眼，而電商通路箱購客亦明顯增長，越來越多消費者轉至電商下單並持續回購，直呼一指送達免運免搬超便利，鹼單喝水輕鬆抽超跑。

臺鹽公司感謝消費者踴躍參加，本次「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」月月抽活動，畫下完美句點，日後會持續推出更多活動，回饋給消費者。

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