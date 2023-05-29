總統指示研議取消赴陸觀光禁令 觀光局：已和陸方溝通

兩岸觀光有望重新開放？交通部觀光局長張錫聰今（29）日表示，取消旅行社組團赴陸觀光已在討論中，相關議題尚在評估，也有和陸方進行溝通，希望可加快腳步。至於最快何時可以完成評估開放時間，尤其暑假旅遊旺季即將到來，是否有望在暑假時就開放，對此張錫聰說，時間不確定，但希望愈快愈好。

台北市旅行商業同業公會主辦的「2023台北國際觀光博覽會」，26日於台北世貿一館開展，旅行公會理事長駱炫宏於開幕儀式致詞時，當面向出席的蔡總統建議，希望政府解除組團赴陸旅遊的禁令，蔡總統稍後回應說，交通部正在討論這件事，有方案出來就會向大家報告。

交通部今日舉行疫後擴大旅宿服務徵才計畫記者會，會後張錫聰被媒體問及禁團令何時可以取消，兩岸恢復正常觀光往來時，他說，我們歡迎大陸人士來台旅遊，對大陸國台辦宣布即日起可接待台灣旅行團也樂觀其成，相關議題還在評估、討論中，討論包括內部的研究，但尚未達成共識，也有和陸方溝通，各界對兩岸觀光交流都很期待，我們也希望可以愈快愈好，但時間沒有確定。

據指出，蔡總統於台北國際觀光博覽會上表示，交通部正在討論這件事，她在520記者會中也有談到，希望在疫後，兩岸可以逐步恢復健康有序的交流，旅遊也是其中一部分，相信交通部在討論後有一些方案，會再與大家報告。蔡總統的表態，觀光業界都很期待今年下半年就可重新恢復兩岸觀光往來，增加觀光業商機。