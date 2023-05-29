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momo富邦媒2023年徵才計畫全面啟動 預計招募500人

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒宣布全面啟動2023年徵才計畫，廣邀菁英夥伴與新世代人才加入，為產業注入營運與創新驅動力，釋出逾300項職缺，預計招募約500名員工，強力延攬電子商務、倉儲物流、科技資訊、後援服務四大領域人才。

富邦媒表示，momo為持續發掘優質的新產品，電子商務領域的品類經營、銷售企畫人才，一直是momo長期延攬的目標；同時強力號召電子商務行銷菁英，共同將優質商品帶進消費者生活中，今年momo積極展開廣告新業務，廣告領域的菁英是momo年度獵才重點，歡迎對廣告業務有興趣，或具備數位媒體廣告經驗的人才加入。

富邦媒指出，擘畫短鏈物流為momo長期發展重點，2023年momo預計物流中心、主倉、衛星倉新增至61座，持續擴大配送車隊與幅員，積極投入全台倉儲基礎建設之際，momo延攬物流系統規畫分析、運輸管理營運分析、廠務設備工程、建築工程規畫等領域能手，以及倉儲物流現場主管與專員、機貨車配送員等，期盼領域人才的加入，共同加速升級momo倉儲物流服務力。

富邦媒說，momo持續以科技實力提升服務量能，今年大舉招聘科技資訊人才，包含App程式開發工程師、雲端系統服務工程師、軟體開發工程師、網站開發工程師等高科技數位人才，期望帶給消費者更優質的購物體驗，momo同樣鎖定招募電話/文字客服專員，做為與消費者接洽的重要第一線人員，歡迎具溝通協調、正面態度、服務溫度特質的人才投入團隊。

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