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家族和解 正新改選 傳羅才仁重返經營階層

聯合報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導

全球排名前十大正新橡膠將於卅一日改選董事，經過三年前家族成員逆襲變天後，知情人士表示，正新家族經過多次協商，傳出創辦人羅結的兒子羅才仁將重返經營層，出任副董事長兼總經理，屆時可望和二姊夫、董事長陳榮華攜手合作。對於這項傳聞，正新並未回應。

輪胎業界指出，女婿陳榮華和二兒子羅才仁一直是羅結的「左膀右臂」，陳榮華被形容為最會賣輪胎的女婿，羅才仁則被父親長期培育為輪胎研發、生產製造的專家；羅結於二○一九年過世後幾年，正新經營模式以羅才仁為首的三人共治局面。

三年前正新輪胎董事改選，時任董事長的羅才仁遭兄姊聯軍逼宮伏擊，改選後未能續任董事長，自此退出正新輪胎的經營層，羅才仁的二姊夫、正新前總經理陳榮華則擔任正新董座。

在正新董事改選前夕，羅家人會不會重返經營權成為業界高度關注話題，股東會召開前傳出羅家的家族間已多次討論，市場揣測正新經營權可能出現全新格局。

在正新全新階段的人事安排方面，傳出二姊夫陳榮華將續任董事長，大姊夫陳秀雄副董調升為總裁，另外，羅結生前欽點的接班人羅才仁則將接任副董兼總經理。

陳榮華在輪胎界可以說是一位傳奇人物，在全球輪胎業群雄爭霸當中，陳榮華成功將瑪吉斯（MAXXIS）品牌推到全世界，讓正新不只是輪胎代工業者，而是全球輪胎界享有高知名度的輪胎業者，今年正新的瑪吉斯品牌已供應BMW 1系列新車輪胎。

陳榮華二○一六年退休，羅才仁全面掌舵，市場傳出家族間對經營策略想法不同，尤其推動高資本支出的「雙印計畫」有不同看法，加上疫情衝擊，二○二○年第一季正新出現史上少見的虧損，正新面臨全新的考驗，家族轉而支持陳榮華回鍋擔任董事長。隨著全球解封，「雙印」布局有望開始發光發熱，家族間分裂三年後，今年改選後家族間傾向合作代替分裂，讓「羅家人」再度回到正新的經營梯隊。

兒子 家人 品牌

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