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缺工衝擊預售屋 建商改變賣法

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

根據大型行庫對建商所作的最新房市訪查報告，國內房市面臨兩大結構性因素挑戰，除了自住性買盤更趨觀望，電子廠擴廠和建商「搶工」使營建業缺工問題惡化，造成建商推案上的壓力，一方面使建商推出的預售屋交屋延遲機率大增，另一方面將影響建商改變銷售模式，等確定可以順利發包才大量銷售。

大型行庫引述建商的最新看法，營建業缺工已成為房市隱憂，且缺工及「人力斷層」的情形日益嚴重，尤其許多電子廠持續興建廠房，瓜分市場的可用人力，恐使營建業人力供需更加失衡，建商必須和科技大廠「搶工」，成為建商無法突破的困境。

行庫指出，缺工問題會進一步壓縮建商在房市的預售屋供給量，因為現在面臨高營建成本又缺工，成本太不可控，為了避免在市場上搶工，許多建商直接調整銷售模式，等工程確定可順利發包才開始大量銷售。

行庫對建商最新的訪查結果也顯示，在自住性買盤轉趨觀望之下，業者鎖定的目標客群將聚焦在小宅及換屋族群兩種類型，此外，愈來愈多建商因市場太多不確定性因素，開始改與其他同業合資開發分散推案風險。

這份最新報告也顯示，儘管政府房市管制措施已發揮讓買賣雙方對房市降溫、觀望保守的效果，但高營建成本拉動價格及缺工情形難以緩解，賣方不願進一步讓利，即使中小型建商因為財力有限，基於去化存貨的壓力，因此比大建商更願意讓利，但讓利幅度也很小，導致目前房市量能持續萎縮，多數建商都認為今年房地產市場將是「價盤整、量萎縮」格局。

房地產

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