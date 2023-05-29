預售屋信託 金管會促強化

不動產景氣衰退影響建商的財務，進而衝擊民眾的購屋權益，據了解，金管會已指示銀行強化預售屋信託制度的推動，信託公會也已準備在今年最新版的金融總會「金融白皮書」提案，爭取內政部在履約保證事項加註建商因建案所收取的預收款，只能專款專用在建造費用，不能用在給代銷公司的管銷費用等用途。

相關人士指出，預售屋信託已列入金管會的信託二點○政策，但由於不動產衰退之勢漸趨明確，加上去年已發生數起建商蓋不出房子、倒帳案例，現在房市比去年更差，尤其預計七月上路的平均地權條例新制，首當其衝的是預售屋，這也使金管會提高警覺，希望透過預售屋信託保障民眾購買預售屋的權益。

銀行業者說，儘管要求建商設立「預售屋價金信託」專戶，但現行規定並未要求建商要嚴格執行專款專用，導致建商往往在動工興建之前就用光預收款，「尤其用在預售屋代銷公司的管銷費用」，信託制度形同虛設。

據透露，信託公會為此早已行文內政部，建議在履約保證事項加註建商因為建案所收取的預收款，「只能專款專用在建造費用」，亦即只能支應建商對相關工程款的支付，以及繳納各項稅費及工程費用所需，但內政部一直沒有回應，只能留待金管會與內政部跨部會溝通。

此外，在金管會要求強化預售屋信託機制之下，銀行業者已經針對預售屋信託價金可動支時點進行把關。

首先，建商在取得使用執照之前，不能動支該預收款；其次，在建物完成全部的樓地板申報之前（約占整體工程進度六成），不能動支；最後，必須保留一定的成數金額，在建物取得使用執照之前不得動支。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，在房市下行之際，「買成屋的確比買預售屋來得安全」。

徐佳馨表示，地方政府也注意到民眾購買預售屋的風險，例如北市府就為消費者審查與建商的預售屋合約檢視是否有破口；另外，政府也應該研究能否協助購屋者，當建商出事時，取得優先受償權，大陸就已經採取這種作法。