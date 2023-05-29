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預售屋信託 金管會促強化

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
為確保民眾購買預售屋的權益，金管會指示銀行強化預售屋信託制度的推動，信託公會也將提案在履約保證加註建案預收款須專款專用在建造費用。本報資料照片
為確保民眾購買預售屋的權益，金管會指示銀行強化預售屋信託制度的推動，信託公會也將提案在履約保證加註建案預收款須專款專用在建造費用。本報資料照片

不動產景氣衰退影響建商的財務，進而衝擊民眾的購屋權益，據了解，金管會已指示銀行強化預售屋信託制度的推動，信託公會也已準備在今年最新版的金融總會「金融白皮書」提案，爭取內政部在履約保證事項加註建商因建案所收取的預收款，只能專款專用在建造費用，不能用在給代銷公司的管銷費用等用途。

相關人士指出，預售屋信託已列入金管會的信託二點○政策，但由於不動產衰退之勢漸趨明確，加上去年已發生數起建商蓋不出房子、倒帳案例，現在房市比去年更差，尤其預計七月上路的平均地權條例新制，首當其衝的是預售屋，這也使金管會提高警覺，希望透過預售屋信託保障民眾購買預售屋的權益。

銀行業者說，儘管要求建商設立「預售屋價金信託」專戶，但現行規定並未要求建商要嚴格執行專款專用，導致建商往往在動工興建之前就用光預收款，「尤其用在預售屋代銷公司的管銷費用」，信託制度形同虛設。

據透露，信託公會為此早已行文內政部，建議在履約保證事項加註建商因為建案所收取的預收款，「只能專款專用在建造費用」，亦即只能支應建商對相關工程款的支付，以及繳納各項稅費及工程費用所需，但內政部一直沒有回應，只能留待金管會與內政部跨部會溝通。

此外，在金管會要求強化預售屋信託機制之下，銀行業者已經針對預售屋信託價金可動支時點進行把關。

首先，建商在取得使用執照之前，不能動支該預收款；其次，在建物完成全部的樓地板申報之前（約占整體工程進度六成），不能動支；最後，必須保留一定的成數金額，在建物取得使用執照之前不得動支。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，在房市下行之際，「買成屋的確比買預售屋來得安全」。

徐佳馨表示，地方政府也注意到民眾購買預售屋的風險，例如北市府就為消費者審查與建商的預售屋合約檢視是否有破口；另外，政府也應該研究能否協助購屋者，當建商出事時，取得優先受償權，大陸就已經採取這種作法。

內政部 總監 北市

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