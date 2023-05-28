國1五股及林口交流道改善工程起跑 完工後每天30萬輛車次受惠

「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」及「國道1號林口交流道改善工程」，於今（28）日辦理動土祈福典禮，行政院長陳建仁、交通部長王國材、新北市副市長朱惕之及桃園市副市長王明鉅也到場出席，亦有洪孟楷、鄭運鵬、林淑芬、吳秉叡及湯蕙禎立法委員與地方民意代表及地方仕紳參加，共同祝禱工程順利圓滿平安。

陳揆致詞時表示，行政院對於新北、桃園地區不論是軌道及公路的計畫都很重視，尤其在賴副總統及蘇前院長的努力及各位委員的支持下，已有高達數千億的交通建設正在推動中，後續仍然有賴中央及地方密切合作共同努力才能順利推動，期許高公局施工團隊可以如期如質完成「國道1號五股交流道增設北出及北入匝道改善工程」及「國道1號林口交流道改善工程」。另外以即將在6月15日開賣、7月1日上路的北北基桃1,200元「公共運輸月票補助方案」為例，即是大家一起不分中央地方、黨派顏色，一起建設更溫暖的台灣社會的成果，期待民眾能在施工期間多多利用。

高公局表示，由於五股交流道原即負擔五股、泰山、新莊地區約56萬人口進出國道之交通，於台64、65線相繼完工後，更大量引入蘆洲、八里及部分三重、板橋、土城之車輛，每年進出車流高達4,900萬輛，為全國交流道第四高。而五股交流道周邊因平面道路動線複雜，號誌化路口停等導致車流延滯，造成道路嚴重壅塞。五股交流道改善工程除增設北入及北出匝道外，另針對國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織及五股交流道北出往台64線匝道進行拓寬改善，工程費約33.36億元，工期約四年，預計2027年4月完工。

而林口交流道是台灣北部林口、龜山地區30萬居民的交通要道，隨著該地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出的交通行旅已大幅成長至6,000萬輛，為全國交流道最高，國道在此區段雖已提供兩處交流道分散車流，原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵加劇嚴重。本工程改善內容主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計2027年2月完工。