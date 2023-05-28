微星COMPUTEX 演繹AIoT應用 協作機器人為電動車充電秀

台北國際電腦展COMPUTEX 2023於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館、2館實體盛大舉辦，聚焦「高效運算」、「智慧應用」、「次世代通訊」、「超越現實」、「創新與新創」、「綠能永續」等六大主題。

全球電腦硬體領導品牌MSI微星（2377）將展示車用、工業和商用範疇的嶄新AIoT創新和解決方案。最受矚目的有AMR Cobot協作機器人、智慧AC電動車充電樁、客制嵌入式HMI和邊緣計算系統等。現場更將展出自動化的充電樁EV Life服務，其中將由AMR Cobot協作機器人為電動車充電，大秀AIoT智慧應用實力！

MSI微星科技（2377）行銷副總程惠正表示：「MSI微星科技整合了尖端科技、創新的AIoT應用和一站式服務，我們在車用、AMR機器人與自動化、高速邊緣運算、嵌入式系統和工業自動化等領域，為客戶提供可靠與成本效益兼具的解決方案。」

今年參展的AIoT解決方案及亮點產品：AMR Cobot協作機器人，MSI發布推出新一代演算法和感測技術，用於其AMR（ISO 3691-4）平台。本平台擴展支援 ISO 10218-1和 ISO 10218-2 的協作機器人（Cobots），並推進智慧工廠、智慧物流的市場。平台運用雙LiDAR光達感測系統實現大小環境的強健導航定位能力，而雙Deep Sensor深度影像系統則擴展精準定位帶來的P2G、G2P、D2D的服務內容。本次展示自動化的EV Life服務，其中AMR Cobot將為電動車的充電（EVSE）提供自動化的服務。

MSI微星科技智慧AC充電樁：EV Life、EV Premium、EV AI充電樁：MSI微星科技智慧AC充電樁提供包括 EV Life、EV Premium、EV AI三款機型，支援Type 1 (SAE J1772) 和Type 2 (IEC 62196-2) 充電介面，適用市面Type 1及 Type 2電動車款。能以16~60A輸出電流提供3.2~13.2 kW的充電功率，在3小時內達成電動車約50%充電量（以電池容量80kW計），並且符合CNS 15511、UL 2594、IEC 61851安全規範。

採用一體成型架構與時尚簡約的外型設計，內建7吋顯示螢幕，不僅能清楚呈現充電資訊，也支援直觀便利的手機行動支付與RFID感應功能。具備IP55防護等級，有效防水抗塵，並通過海拔3000公尺安全認證。

MSI微星科技智慧充電樁可彈性搭配壁掛或立柱安裝，兼顧室內、戶外建置需求。此外，更強調融入AI智慧設計，提供包括自動車牌辨識、有線與無線網路遠端管理（具備Wi-Fi雙模，可供訊號不良場所的手機連線或車輛OTA空中下載使用，並結合AI提供Charging Pay功能），力求簡化使用流程、提升後勤維護效率。

而在目的地充電樁應用解決方案，共可分為商用、家用兩類。其中商用解決方案包括如市區或風景區公共停車場、路邊停車格、充電站、商場、飯店、租車門市等；家用解決方案則包括如私人車庫、住宅社區停車場等。MSI微星科技致力以軟硬整合設計減少停車場業者、充電樁營運商在前後端跨系統串接上的困擾，持續滿足多元充電場域需求。