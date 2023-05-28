聽新聞
test
0:00 / 0:00

新單一波波 造船業者搶大餅

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

海軍海巡署等單位規劃進一步釋出國艦國造標案，台船、中信和龍德三大船廠正摩拳擦掌，勢必出現競逐局面，新訂單將成為三大造船廠成長引擎。

台船表示，目前來看，海軍、海巡署大型艦艇數量約在300艘、每年更新約20艘，加上新造船、汰舊換新等需求，對造船廠而言，國艦國造是未來能見度最長又對營運有正面助益的良好商機。

該公司現在鎖定海巡署六艘高緯度漁護船標案，以提升營收獲利。據了解，新建六艘2,000噸級遠洋巡護船，總預算120億元；其中，預計第一艘在2024年2月開工，2026年7月交船，第六艘在2031年10月交船。

展望未來國艦國造新單，台船以大型和高技術門檻為條件，包括新一代飛彈巡防艦、新型獵雷艦、新型海洋測量艦、兩棲直升機船塢運輸艦、多功能人員運輸艦和新造潛艦救難船均為爭取標的。

中信指出，先前發生共軍繞台事件，發現大陸驅逐艦平均船齡七年，我國船艦則為41年；因此，政府去年將國防預算提高，以該公司過去造船資歷，將進一步全力爭取新單。據了解，中信目前備標標的與台船大致相同，並擴大著力在海軍七艘新式港勤拖船、海軍浮塢採購等標案。

另外，業界認為，未來除各項軍艦及公務船打造，滿足汰舊換新需求，也將爭取海軍和海巡署各式艦艇維修長約，期能提供最大後勤維修能量，挹注穩定收益。

海巡署 海軍 台船

延伸閱讀

中國擴軍 美海軍戰鬥艦擬在日民營造船廠維修

獨／中信造船巡防艦交船進度超前！船塢利用率2024年衝7成

相關新聞

造船廠三強 在手訂單900億

國艦國造新標案包括「康定級軍艦-船艦載台性能提升案」、兩艘輕型巡防艦，以及五艘沱江級軍艦船體建造案陸續完成，三大造船廠台...

接待中心變身「好喔」網美餐廳 容拓再推「蜜境」茶飲

中部知名建商容拓建築在台中大坑開設的IG打卡熱門餐廳－「好喔」貨櫃屋景觀餐廳，今(27)日歡慶三周年，餐廳負責人、容拓建...

新單一波波 造船業者搶大餅

海軍、海巡署等單位規劃進一步釋出國艦國造標案，台船、中信和龍德三大船廠正摩拳擦掌，勢必出現競逐局面，新訂單將成為三大造船...

全台最大水樂園馬拉灣清涼開園 迎接今夏第一浪

全台最大水樂園「馬拉灣」今(27)日開園，推出「台味酷浪季」主題系列活動，迎接今夏第一浪，大批民眾衝著今天才有的穿藍白拖...

兩岸增加直航航點 航班及旅客量激增

疫後國際航線逐漸復飛，旅客量快速增加，而兩岸在直航航點陸續復飛後，航班及旅客量也逐漸成長，據交通部最新統計統計顯示，今年...

戶數愈多補助愈少？ 北市社宅青創戶政策挨批打假球

北市全國首創「社會住宅青年創新回饋計畫」，鼓勵青年參與社區，提案過可享種子住戶福利。北市議員許淑華批社宅政策打假球，不只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦