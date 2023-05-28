新單一波波 造船業者搶大餅

海軍、海巡署等單位規劃進一步釋出國艦國造標案，台船、中信和龍德三大船廠正摩拳擦掌，勢必出現競逐局面，新訂單將成為三大造船廠成長引擎。

台船表示，目前來看，海軍、海巡署大型艦艇數量約在300艘、每年更新約20艘，加上新造船、汰舊換新等需求，對造船廠而言，國艦國造是未來能見度最長又對營運有正面助益的良好商機。

該公司現在鎖定海巡署六艘高緯度漁護船標案，以提升營收獲利。據了解，新建六艘2,000噸級遠洋巡護船，總預算120億元；其中，預計第一艘在2024年2月開工，2026年7月交船，第六艘在2031年10月交船。

展望未來國艦國造新單，台船以大型和高技術門檻為條件，包括新一代飛彈巡防艦、新型獵雷艦、新型海洋測量艦、兩棲直升機船塢運輸艦、多功能人員運輸艦和新造潛艦救難船均為爭取標的。

中信指出，先前發生共軍繞台事件，發現大陸驅逐艦平均船齡七年，我國船艦則為41年；因此，政府去年將國防預算提高，以該公司過去造船資歷，將進一步全力爭取新單。據了解，中信目前備標標的與台船大致相同，並擴大著力在海軍七艘新式港勤拖船、海軍浮塢採購等標案。

另外，業界認為，未來除各項軍艦及公務船打造，滿足汰舊換新需求，也將爭取海軍和海巡署各式艦艇維修長約，期能提供最大後勤維修能量，挹注穩定收益。