產業用地變更 中央擬強制蓋社宅

各縣市陸續變更都市計畫提供產業發展用地，使勁招商拉抬就業、吸引人口進駐，卻造成變更土地周邊房地價格高漲，反讓在地年輕人買不起房子。內政部營建署表示，正與內政部地政司研商方案，要求未來產業用地變更，必須強制附加一定比率的社會住宅；至於社宅不一定由政府來蓋，方案中也會考慮讓進駐的企業一起負擔。

台南市府規畫擴大南科範圍431公頃的都市計畫案，日前由內政部都委會審議通過，新的園區落腳安定區，但在地的中榮里長翁炳煙憂心，指在地的農地已喊到1分地5千萬元，這些年漲了10倍，將來園區設了，房價肯定飆漲，在地年輕人也買不起。南市副議長林志展說，南科新園區未開張，房地產已漲一波，在地年輕人反而買不起，政府應多蓋社會住宅解決問題。

營建署發言人、副署長徐燕興表示，南科擴大範圍的都計案是之前走程序的舊案，內政部還來不及訂相關都計規範把關，但部長林右昌已有指示，都計變更應與社宅供給連結，尤其是招商設廠的產業用地變更，勢必帶來就業人口及住宅需求，應該考慮一定比率的社宅供給，解決就業者住宅需求。

徐燕興指出，以南科變更擴大園區用地案為例，該案採區段徵收，政府可拿到一半到六成的土地蓋學校、道路等公共設施，如果要把社宅納為必備的公設，就要列入公設的成本計算，也會影響公設以外的分回土地面積與價值，這部分正由地政司精算中，等結果出來，將會商成本計算方式，但社宅與用地變更綁在一起是未來的方向。

徐燕興也提醒各縣市，未來有相關的用地變更案，必須先想清楚在地的社宅供給方案，內政部都委會會開始要求這個作法，縣市政府採區段徵收變更開發產業用地，不能只想賣地充實地方財政，也要設法改善在地就業住宅需求，舒緩房價飆漲。

營建署官員表示，許多科學園區用地變更後，周邊房地產價格漲得有點離譜，若區段徵收開發，地方政府拿分回土地蓋社宅，因社宅只租不售，可循環利用土地資源，若由進駐企業合力參與蓋社宅，既能解決就業人口的住宅需求，對在地房價多少有平衡效果，在地人買屋的被剝奪感也能減輕一些。