「74ounce全家人的包」展店腳步加快 台中旗艦門市開幕

網路名店「74ounce全家人的包」，位於台中市向上路的旗艦門市今(27)日盛大開幕。2008年創立的「74ounce」全家人的包，目前粉絲團有25萬人，社團會員則有1萬多人，台中店是全台第四家實體門市，拓店腳步後續將前進北部地區。

台中旗艦門市開幕，首三日多款明星商品五折限量優惠；開幕限量發送200元購物金，隨拿即用；消費滿9元9加購保溫保冰手提袋、滿500元即可扭蛋、還有滿額現折。

超過百坪店面挑高明亮，2樓特別規劃了兒童遊戲區，打造適合全家人舒適購物的環境。

今天開幕限量的五折商品，3小時即被秒殺，顧客陳小姐開心的表示，用不到一張小朋友鈔票，買到真皮質感的長夾，超划算又幸運。

「74ounce 全家人的包」主打平價、高品質、功能性的商品，提供一家人大小需要的包包、皮件、旅行、運動包款，可以堪稱是包包界的Uniqlo，商品售出後均享90天品質承諾免費維修（加入會員），品牌皮夾商品還可至門市免費享終身保養服務。

2018年起在台南和高雄，陸續開設三家實體零售店，Google評分4.9顆星以上，在知名社群Dcard版上更常被熱烈討論。