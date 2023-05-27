快訊

遭野狗咬死？台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 警初判死因：外力造成

大反攻迫在眉睫？烏總司令發影片喊話：是時候奪回屬於我們的東西了

北京不放行陸客…台灣將產生巨大「觀光逆差」 旅遊業界大老憂心

「74ounce全家人的包」展店腳步加快 台中旗艦門市開幕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
店面挑高明亮，2樓還規劃兒童遊戲區，打造適合全家人舒適購物的環境。記者宋健生/攝影
店面挑高明亮，2樓還規劃兒童遊戲區，打造適合全家人舒適購物的環境。記者宋健生/攝影

網路名店「74ounce全家人的包」，位於台中市向上路的旗艦門市今(27)日盛大開幕。2008年創立的「74ounce」全家人的包，目前粉絲團有25萬人，社團會員則有1萬多人，台中店是全台第四家實體門市，拓店腳步後續將前進北部地區。

台中旗艦門市開幕，首三日多款明星商品五折限量優惠；開幕限量發送200元購物金，隨拿即用；消費滿9元9加購保溫保冰手提袋、滿500元即可扭蛋、還有滿額現折。

超過百坪店面挑高明亮，2樓特別規劃了兒童遊戲區，打造適合全家人舒適購物的環境。

今天開幕限量的五折商品，3小時即被秒殺，顧客陳小姐開心的表示，用不到一張小朋友鈔票，買到真皮質感的長夾，超划算又幸運。

「74ounce 全家人的包」主打平價、高品質、功能性的商品，提供一家人大小需要的包包、皮件、旅行、運動包款，可以堪稱是包包界的Uniqlo，商品售出後均享90天品質承諾免費維修（加入會員），品牌皮夾商品還可至門市免費享終身保養服務。

2018年起在台南和高雄，陸續開設三家實體零售店，Google評分4.9顆星以上，在知名社群Dcard版上更常被熱烈討論。

74ounce負責人王育章表示，官方粉絲團跟社團裡，中北部的消費者一直敲碗許願，這次踏出南部第一站就選在台中南屯區，距離快速道路僅3分鐘，超過百坪的門市，一樓挑高明亮設計，家長選購包款同時，小朋友可以在二樓兒童遊戲區盡情的放電，74ounce希望提供全家同樂的舒適購物體驗。

74ounce負責人王育章希望提供全家同樂的舒適購物體驗。記者宋健生/攝影
74ounce負責人王育章希望提供全家同樂的舒適購物體驗。記者宋健生/攝影
「74ounce全家人的包」台中旗艦門市開幕，吸引大批民眾搶購。記者宋健生/攝影
「74ounce全家人的包」台中旗艦門市開幕，吸引大批民眾搶購。記者宋健生/攝影

全家

延伸閱讀

期待度爆表！ 全家最新「彈珠汽水霜淇淋」將登場，週末先享霜淇淋「買一送一」

經典2口味開賣了！ 7-ELEVEN「思樂冰」每杯39元、每日限量30杯 目前僅有「這門市」

Ozone文廷送大驚喜 自曝曾陷低潮

日本BANDAI首間香港扭蛋專門店 逾200部扭蛋機最貴$200/隻

相關新聞

全台最大水樂園馬拉灣清涼開園 迎接今夏第一浪

全台最大水樂園「馬拉灣」今(27)日開園，推出「台味酷浪季」主題系列活動，迎接今夏第一浪，大批民眾衝著今天才有的穿藍白拖...

DHL國際快遞邁入50周年 前進小琉球淨灘守護海洋環境

DHL 國際快遞在台灣邁入50周年，持續深耕在地，引領物流產業推動永續發展，並透過淨灘、種樹等各項志工活動落實集團Go ...

分析新蘆線、環狀線捷運宅價格 這2站數字最親民

捷運宅已成為通勤族居住的偏好類型，新北市新莊地政事務所針對捷運新莊蘆洲線、環狀線等16站，分析各站周邊500公尺內買賣及...

兩岸增加直航航點 航班及旅客量激增

疫後國際航線逐漸復飛，旅客量快速增加，而兩岸在直航航點陸續復飛後，航班及旅客量也逐漸成長，據交通部最新統計統計顯示，今年...

戶數愈多補助愈少？ 北市社宅青創戶政策挨批打假球

北市全國首創「社會住宅青年創新回饋計畫」，鼓勵青年參與社區，提案過可享種子住戶福利。北市議員許淑華批社宅政策打假球，不只...

大學退場又一例！專家：實登1年掛蛋、租市早崩壞

少子化衝擊，又有大學退場，位於高雄市湖內區的東方設計大學，近期申請全面停招。業者指出，該大學周邊租屋市場本來還不錯，但招...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦