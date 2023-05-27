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全台最大水樂園馬拉灣清涼開園 迎接今夏第一浪

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「馬拉灣」推出「台味酷浪季」主題系列活動，迎接今夏第一浪。業者提供
「馬拉灣」推出「台味酷浪季」主題系列活動，迎接今夏第一浪。業者提供

全台最大水樂園「馬拉灣」今(27)日開園，推出「台味酷浪季」主題系列活動，迎接今夏第一浪，大批民眾衝著今天才有的穿藍白拖、花襯衫優惠199元入園，排隊人潮達數千人，綿延超過500公尺。

回應前來造浪的熱情民眾，園方宣布，5月28日至6月18日穿著藍白拖或花襯衫，一樣可享12歲(含)以下299元，13歲以上699元的台味優惠。

搶得頭香的彭先生一家人，昨天徹夜從苗栗下來，此次搶第一組入園，表示非常興奮。來自高雄的韓同學一行12人，從昨晚凌晨2點就到停車場夜宿等候。韓同學表示：「這次的台味活動很道地也很有趣，讓他們夜衝上來也很值得。」

全台最大水樂園「馬拉灣」有別於以往，今年打造最「逮丸」的台味玩水勝地，推出「台味酷浪季」主題，包括一連串的台式趣味活動、最Local的台味裝置藝術、最具代表性的台灣味等，搭配振奮人心「凍凍嘿！」口號，喚起「大海嘯」高達3公尺的超級巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，讓等了一年的遊客們興奮大叫，宣告夏天玩水的季節正式到來。

麗寶集團表示，近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」、自由落體快感的高速滑水道「急速勇士」、大小朋友都愛的「阿酋彎」、還有超Chill又放鬆的人氣設施「漂漂河」，馬拉灣內10多項全齡化的玩水設施，是全家同遊消暑的最佳選擇。

渡假區內的麗寶福容大飯店，6月1日至8月31日也推出馬拉灣季節限定的專屬台味菜單，讓這個夏天充滿最Local的經典台味饗宴。

其中，「田園西餐廳」主推又肥又脆的澎湖小卷， Q彈美味的經典台味小吃《小卷米粉》；人氣第一的《蔥香酒蒸鮮蚵》白酒清蒸搭配蔥香醬，令許多饕客都讚不絕。活動期間，出示馬拉灣票根或手環用餐，自助晚餐還可享九折優惠。

主打港式飲茶的「福粵樓」則推出蔥爆牛肉、麻婆豆腐、鹹魚雞粒炒飯，還有台菜必備的三杯系列，此次也推出了最受歡迎的三杯雞腿肉、三杯中卷，活動期間凡點主廚推薦台味料理餐點，酒精飲品享85折優惠。

大廳咖啡吧則推出台式小點《滷味拼盤》；以及使用台農二號土鳳梨加上冰糖、黑糖經過5小時的慢火熬煮的《古早味鳳梨冰》，凡點滷味拼盤加購全系列飲品享85折優惠。

「馬拉灣」開園，吸引大批民眾穿藍白拖、花襯衫排隊入園。業者提供
「馬拉灣」開園，吸引大批民眾穿藍白拖、花襯衫排隊入園。業者提供

海嘯 勇士

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