戶數愈多補助愈少？ 北市社宅青創戶政策挨批打假球

北市全國首創「社會住宅青年創新回饋計畫」，鼓勵青年參與社區，提案過可享種子住戶福利。北市議員許淑華批社宅政策打假球，不只補助計算方式不合理，「戶數愈少補愈多」，退租卻由一般戶遞補，造成青創戶流失「被消滅」，不禁懷疑真有意鼓勵青創計畫？市府承諾檢討，評估補助金與戶數是否合理。

北市府2017年起推出社宅青創計畫，符合社會住宅入住資格的個人或團體，依專長提出具社會性、公共服務性的社區回饋計畫，得以免抽籤入住，規劃10%為青創戶並提供活動補助經費，陸續在松山區健康社宅、南港區東明社宅等10多處基地實施，回饋舉辦逾3千場活動。

北市議員許淑華表示，支持此政策構想，實際上青創戶補助計算方式與執行面，反而造成青創戶被趕走，直呼打假球，甚至變相壓榨年輕人的創意和勞力。

許淑華說，健康社宅2018年開始的35戶，現在只剩17戶，近半數離開，興隆社宅則是從35戶流失剩23戶。她接獲許多青創戶陳情得知，他們不是不想住這邊，而是通過審核入住後，卻是「戶數愈少、補助越多，戶數越多、補助愈少。」。

她舉例，一個社區17戶青創戶，一年總補助經費20萬元，每戶平均1.7萬元，但戶數多的健康社宅，35戶30萬元，ㄧ戶連1萬都沒有。若以廣慈社宅D、E棟共50戶來看，一戶僅8千元，兩棟分開各25戶計算，每戶至少就有1萬元補助金，「真的是非常奇怪的計算方式。」

許淑華認為，按青創戶數換算活動補助金方式不合理，且每年都要審核資格，就有18%青創戶因計畫未通過沒續住，加上租金也沒有很便宜，他們往往無法負擔或障礙因素多而選擇自主退租。

她指出，青創戶退租搬離後，竟由一般戶遞補，2019年至2022年健康、興隆與青年社宅共89戶青創戶，28戶離開均為一般戶遞補，未來還有21戶離開，近半數青創戶流失，未來恐無青創戶。

許淑華要求都發局，保留青創戶額度，不應以一般戶遞補，其次青創戶以每戶1.1萬元或1.3萬元為補助基準，合理估算社宅青創戶補助金額，不要讓立意良善的政策淪落只有表面說得好聽。局長王玉芬承諾，落實青創戶10%比例，也會檢討評估戶數與補助金計算是否合理。

都發局表示，青創戶入住社宅後，都發局皆積極與輔導團隊共同協助青創戶整合活動辦理，期間雖有少部份青創戶因活動辦理不盡理想未能通過年度檢核無法續住，多數青創戶在輔導後在各社宅推出多樣化活動，甚至進行跨團隊、跨社宅之大型活動，讓北市社宅不再只是房子。

都發局說明，部分青創戶可能因生涯規劃、購宅、工作等個人因素選擇離開，都發局持續整合辦理遞補工作，目前正進行七社宅青創聯合徵選，徵選後，預計可遞補26戶青創戶進入各社宅。

都發局說，青創戶入住社宅後多以自身專長辦理活動，部分需要經費挹注，都發局每年編列相關經費，並透過經費審核，合理補助青創計畫推動，並滾動檢討經費是否足夠，除了活動經費補助，尚包含公共空間改造補助、公用資材補助，議員建議經費編列方式將納入滾動檢討參考。