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「泰舍至善元」案 中國建經親上火線發出四大聲明
近期有媒體披露「泰舍至善元」案，質疑中國建築經理公司查核報告真實性，中國建築經理公司今日發出四大聲明，並指出已去函相關媒體要求澄清更正，以正視聽，日後若有未經向該公司查證的不實報導或陳述，影響商譽者，一定追究。
新北市新莊全台最大自辦都更案「泰舍至善元」日前爆發詐貸案，建商暨泰坤建設董事長楊岳修等人，涉嫌找來人頭買家簽訂假買賣契約，並且灌水成交價，再藉此向銀行貸款高達68億餘元。台北地檢署本月17日指揮調查局兵分18路搜索，依違反《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談泰舍實業、泰坤建設董事長楊岳修後，18日遭檢察官諭令1千萬元交保。
泰舍實業案發後則是發表聲明，表示目前開發中的都更、危老案，開發成功後，不僅全案信託還主動要求建經公司履行續建承諾，並由銀行、建經公司幫地主把關。
中國建經今天發出的四大聲明如下：
1、中國建築經理公司為全台第一家建築經理公司，自開業37年以來均秉持客觀及公正第三方之角色經營建築經理業務，迄今已累積客戶達800餘家，查核工程金額達7,000億元，查核銷售金額達1.2兆元，不曾也不會為任一建案出具不實報告。
2、該媒體所載「全案核撥的關鍵是因一份本公司所出具之報告，並認定銷售率逾五成」，但該案先前已由其他建經公司辦理銷售查核，基地開工後始由土地銀行及其他八家銀行團進行聯貸，中國建經自此始參與本案，有關銷售率均參照前建經公司已完成的銷售作業報告後彙整而製，且本案並未將銷售率列為核貸動撥條件，顯該報導有不實之處。
3、另該媒體所載「購屋款資金收支動用」情事，並非中國建經受委任期間的查核內容，另「購屋者繳款比例」情事，也與事實不符。
4、 中國建經已去函該媒體要求澄清更正，以正視聽，日後若再有未經查證的不實報導或陳述，影響商譽者，一定追究。
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