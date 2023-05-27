快訊

獨家專訪／李坤城兒曝林靖恩酗酒鬧事「被報警」 控偽造簽名奪房產：醫生可作證

影／iPhone 15全系列最新實體模型機曝光！Pro款會改動作按鈕？六大看點一次摸清

「螢光蝦壽司」與「螢光劑」有關嗎？螢光劑有沒有毒？螢光劑知識一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「泰舍至善元」案 中國建經親上火線發出四大聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

近期有媒體披露「泰舍至善元」案，質疑中國建築經理公司查核報告真實性，中國建築經理公司今日發出四大聲明，並指出已去函相關媒體要求澄清更正，以正視聽，日後若有未經向該公司查證的不實報導或陳述，影響商譽者，一定追究。

新北市新莊全台最大自辦都更案「泰舍至善元」日前爆發詐貸案，建商暨泰坤建設董事長楊岳修等人，涉嫌找來人頭買家簽訂假買賣契約，並且灌水成交價，再藉此向銀行貸款高達68億餘元。台北地檢署本月17日指揮調查局兵分18路搜索，依違反《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談泰舍實業、泰坤建設董事長楊岳修後，18日遭檢察官諭令1千萬元交保。

泰舍實業案發後則是發表聲明，表示目前開發中的都更、危老案，開發成功後，不僅全案信託還主動要求建經公司履行續建承諾，並由銀行、建經公司幫地主把關。

中國建經今天發出的四大聲明如下：

1、中國建築經理公司為全台第一家建築經理公司，自開業37年以來均秉持客觀及公正第三方之角色經營建築經理業務，迄今已累積客戶達800餘家，查核工程金額達7,000億元，查核銷售金額達1.2兆元，不曾也不會為任一建案出具不實報告。

2、該媒體所載「全案核撥的關鍵是因一份本公司所出具之報告，並認定銷售率逾五成」，但該案先前已由其他建經公司辦理銷售查核，基地開工後始由土地銀行及其他八家銀行團進行聯貸，中國建經自此始參與本案，有關銷售率均參照前建經公司已完成的銷售作業報告後彙整而製，且本案並未將銷售率列為核貸動撥條件，顯該報導有不實之處。

3、另該媒體所載「購屋款資金收支動用」情事，並非中國建經受委任期間的查核內容，另「購屋者繳款比例」情事，也與事實不符。

4、 中國建經已去函該媒體要求澄清更正，以正視聽，日後若再有未經查證的不實報導或陳述，影響商譽者，一定追究。

都更 調查局

延伸閱讀

「泰舍至善元」詐貸案 中國建經四點聲明

傳「諸羅山人」也介入泰舍至善元詐貸案？ 檢調二度約談

台中惡姊妹凌虐印尼女看護 剪內衣逼裸體工作還灌水毆打

政府目標20萬社宅 李同榮揭數據打臉：根本灌水70倍

相關新聞

大學退場又一例！專家：實登1年掛蛋、租市早崩壞

少子化衝擊，又有大學退場，位於高雄市湖內區的東方設計大學，近期申請全面停招。業者指出，該大學周邊租屋市場本來還不錯，但招...

北市7成住宅屋齡逾30年 專家：屋主只有兩條路

根據不動產資訊平台資料顯示，今年第一季全台住宅平均屋齡已達32年，高達462萬戶屋齡在30年以上，比例達到51%，其中北...

「泰舍至善元」詐貸案 中國建經四點聲明

中國建經公司今日發布聲明指出，近期有媒體披露「泰舍至善元」案，質疑該公司查核報告真實性，影響公司商譽，針對該媒體未經查證...

台化六大改革 強身健骨

台化董事長洪福源表示，去年、今年是較辛苦一年，然而，面臨嚴峻挑戰，只有在經營體質上強身健骨，才能有永續發展契機，提出六大...

SCFI運價 終止連四跌

最新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價周指數終止連四跌，本周小反彈11點至983.46點，周漲幅1.13%。國內的業者認...

泰山十八甲 房價親民

信義房屋泰山店主任李偉洋表示，泰山十八甲商圈經過多年發展之後，生活機能已經相當完善，而且對比鄰近的地區，又有價格上的優勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦