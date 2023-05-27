「泰舍至善元」案 中國建經親上火線發出四大聲明

近期有媒體披露「泰舍至善元」案，質疑中國建築經理公司查核報告真實性，中國建築經理公司今日發出四大聲明，並指出已去函相關媒體要求澄清更正，以正視聽，日後若有未經向該公司查證的不實報導或陳述，影響商譽者，一定追究。

新北市新莊全台最大自辦都更案「泰舍至善元」日前爆發詐貸案，建商暨泰坤建設董事長楊岳修等人，涉嫌找來人頭買家簽訂假買賣契約，並且灌水成交價，再藉此向銀行貸款高達68億餘元。台北地檢署本月17日指揮調查局兵分18路搜索，依違反《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談泰舍實業、泰坤建設董事長楊岳修後，18日遭檢察官諭令1千萬元交保。

泰舍實業案發後則是發表聲明，表示目前開發中的都更、危老案，開發成功後，不僅全案信託還主動要求建經公司履行續建承諾，並由銀行、建經公司幫地主把關。