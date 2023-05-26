快訊

與馬英九會面請益台海關係 侯友宜：對和平繁榮永續同樣堅持

日本長野縣攻擊案釀4死 目擊者憶恐怖過程：凶嫌殺警後淡定離開

台中「物調券」第二天兌換過程順利 市府持續振興庶民經濟

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
民眾肯定此次物調券活動大有感，等同購物享五折優惠。台中市政府提供
民眾肯定此次物調券活動大有感，等同購物享五折優惠。台中市政府提供

台中市政府配合中央普發現金，推出「振興經濟三部曲」，首部曲「物調券大放送」第一階段進入第二天，各場域依公告時間接續辦理兌換。今(26)日上午各公有市場兌換情形良好，發放前的排隊人潮明顯比第一天多了好幾倍。

現場民眾對於市府發放加菜金，極力肯定此次活動大有感，等同購物享五折優惠；商家也直呼比過年熱鬧，備料備到來不及，肯定市府政策。

台中市經發局長張峯源指出，昨天下午商圈及夜市於上午市場兌換完後，持續接棒，現場物調券兌換的人龍綿延不絕，商家、民眾反應熱烈。

不少領券民眾興奮表示，此次物調券大放送是現在萬物皆漲時代下的小確幸，得知這次活動消息後，便通知親朋好友一起排隊領取；有民眾提到藉這次活動，認識到原來身邊商圈、夜市內有那麼多好逛好買好吃的商家，活動結束後還是會繼續光顧。

東勢客家文化園區主委提到，有遊客兌換後直接購買水果、喝咖啡，租車逛東豐自行車道，增加觀光效益。此外，東海藝術商圈內的「叫什麼炒飯」老闆更直呼，炒飯炒到手快斷了。逢甲夜市主委凌森耀則表示，昨日發放前人潮就大排長龍，民眾領取相當踴躍。

中華路夜市主委廖禹樹說，昨晚中華路夜市有許多年輕民眾因領到物調劵，積極詢問現場工作人員周邊有哪些知名美食推薦，達到最直接有效的行銷。

清水第一市場排隊民眾則說，面對人山人海的排隊人潮，原先擔心兌換不到物調券，幸運在9點開始發放兌換券前，便排隊領到工作人員發放的號碼牌。

張峯源進一步指出，許多民眾領完物調券後，馬上去消費，還會拿著消費後的豬肉、鮮魚等物品，跑到兌換處告訴工作人員，展示物調券使用後的豐碩成果。也有民眾反映，因為昨天沒兌換到，今天特別呼朋引伴早上六點多就來市場排隊。許多市場攤商直呼比過年還熱鬧，單單第一天物調券就收入近2萬元。

此外，市場自治會及商圈、夜市管委會相繼表示，市府這次物調券大放送活動，對於商家營業額提升很有感，也提升場域的曝光度與知名度，從前對參與自治組織冷漠的商家，因為這次物調券活動，都提出要怎麼加入組織成為會員，來抓住商機，希望市府可以多多舉辦類似活動，促進庶民經濟發展。

經發局提醒，此次為第一階段兌換，使用期限至5月28日，不得保留至6月第二階段活動使用；該券於活動期限內視同現金，不得跨地點使用，僅能於兌換的場域消費使用，同時務必注意物調券使用規範，於各階段期間內消費完畢，若逾期或遺失，恕不退費或補發，民眾須注意自身權益。

更多資訊，請至台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/2341764/post)查詢。

「物調券大放送」兌換情形良好，排隊人潮明顯比第一天多了好幾倍。台中市政府提供
「物調券大放送」兌換情形良好，排隊人潮明顯比第一天多了好幾倍。台中市政府提供

夜市 消費

延伸閱讀

你有我沒有？台中物調券 民代質疑分配機制成謎

中市「物調券」起跑 刺激庶民經濟排人龍

台中「物調券大放送」 首波15萬份5月25日啟動

中市振興經濟3部曲 盧秀燕：發30萬份「物調券」挺攤商

相關新聞

全台有一半住宅屋齡逾30年 台北市改建容易住新房難

根據不動產資訊平台資料顯示，今年第一季全台住宅平均屋齡已達32年，其中就有101萬戶屋齡在50年以上，高達462萬戶的屋...

燈塔泊宿首例 高美燈塔園區旅宿招租案上網

為提升燈塔觀光價值，航港局已於今年初就宣布位於高美濕地旁，全國唯一橫紋紅白相間、八角形的燈塔-高美燈塔，將規劃為全國第一...

星宇航空2023初夏線上旅展 全航線經濟艙機票限時優惠中

星宇航空（2646）即日起至6月12日推出「2023初夏線上旅展」限時優惠，凡於星宇航空官網或APP購買台灣出發、全航線...

SCFI 運價指數小反彈 終止連四跌、周漲幅1.13%

最新出爐上海集裝箱出口(SCFI)運價周指數終止連四跌，本周小反彈11點至983.46點，周漲幅1.13%。國內的業者認...

針對康友自救會廣告 勤業眾信發出公開聲明將追究其法律責任

號稱康友自救會之人近日陸續刊登廣告，勤業眾信今天發出公開聲明，表示其廣告不實，已嚴重影響勤業眾信事務所及兩位會計師名譽，...

善用科技不怕被取代！這家房仲業也聘 AI 助手上工

房仲業也走在科技前端！台灣房屋集團結合時下最夯的人工智慧聊天機器人ChatGPT，讓這位「虛擬助手」成為買賣房屋的一大新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦