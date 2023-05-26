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中油：機場油品化驗合格 為求謹慎才啟動預防性回收

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

對於台灣中油公司桃園機場油罐車運油情事，台灣中油今（26）日表示，桃園機場油槽裡的油品，出廠前皆經過化驗合格，才泵送至桃園機場，但輸油過程中接獲通報，上游工場收油時曾短暫出現製程偏離現象，為求謹慎，且以安全為最高考量，啟動預防性回收作業，同時經再次化驗，油品皆合乎規範，且穩定供應桃園機場，請外界安心。

台灣中油表示，桃園煉油廠5月14日生產之航空燃油，整槽化驗合格，才泵輸桃園機場。在泵輸過程中，發現上游工場曾短暫發生製程偏離（主要係油品密度稍高），不過，產品仍合格且符合國家規範，工場端適度調整修正，已恢復正常。經內部評估研議，這批油品品質雖合格，但為求慎重，仍啟動預防性回收，業已全數回收完畢。

台灣中油進一步強調，台灣中油長期深耕國內油品市場，所有生產製造的油品，都以最高標準嚴格檢驗、把關，以確保油品品質符合國家標準規範，保障各界用油安全，籲請民眾放心。

桃園機場 中油公司

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