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南航旅展特促優惠 桃園至上海機票單程未稅1999 即刻開搶

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
南方航空表示，航班時刻為CZ3096 桃園-上海 18:20起飛 20:20到達、CZ3095 上海-桃園 14:50起飛 16:50到達。南方航空提供
南方航空表示，航班時刻為CZ3096 桃園-上海 18:20起飛 20:20到達、CZ3095 上海-桃園 14:50起飛 16:50到達。南方航空提供

南方航空即日起在全銷售通路推出上海航線限定促銷機票，台北上海經濟艙N艙單程1,999(未稅)及台北上海往返經濟艙N艙2,999(未稅)，台北上海往返商務艙I艙8,888(未稅)購票時間從即日起至6月9日，旅行日期從即日起至6月30日(部分日期除外)。

南方航空表示，航班時刻為CZ3096 桃園-上海 18:20起飛 20:20到達、CZ3095 上海-桃園 14:50起飛 16:50到達。

TTE旅展期間，民眾只要關注南航台灣微信公眾號成為粉絲並留言，加入南航台灣FB粉絲團按讚並留言，即可參加抽獎，現場還有舞台活動跟週末特別場直播放送，上百個禮品，人人有機會，就是要民眾滿載而歸。

購票請參考南航官網https://oversea.csair.com/tk/tw/tc/book/search?rc=TPE001

南方航空即日起在全銷售通路推出上海航線限定促銷機票，台北上海經濟艙N艙單程1,999(未稅)及台北上海往返經濟艙N艙2,999(未稅)。南方航空提供
南方航空即日起在全銷售通路推出上海航線限定促銷機票，台北上海經濟艙N艙單程1,999(未稅)及台北上海往返經濟艙N艙2,999(未稅)。南方航空提供

上海 微信 機票

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