星宇航空2023初夏線上旅展 全航線經濟艙機票限時優惠中
星宇航空（2646）即日起至6月12日推出「2023初夏線上旅展」限時優惠，凡於星宇航空官網或APP購買台灣出發、全航線經濟艙來回機票，皆可享有九折起優惠，請儘速購票，把握優惠，與星宇航空一起規劃下半年度的精彩旅程。詳情可至星宇航空官網查詢https://www.starlux-airlines.com/。
本次期間限定折扣涵蓋星宇航空現有全航線經濟艙機票，包含澳門、胡志明市、峴港、河內、吉隆坡、檳城、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、曼谷、馬尼拉、宿霧、新加坡、洛杉磯，出發日為2023年7月23日至12月31日之間，依航線不同有所差異。
2023下半年的放鬆之旅就搭乘星宇航空出發吧。旅客可前往甫開航的仙台，來場日本東北浪漫之旅，體驗仙台的歷史文化與天然美景，戰國武將伊達政宗所建蓋的「仙台城」，與狐狸近距離接觸的「藏王狐狸村」，再造訪知名飄香的「牛舌街」；或選擇直飛星宇航空首個美國航點—洛杉磯，搭乘全新A350好好享受一段精品級的長程飛行時光，造訪好萊塢大道體驗星光氛圍、暢遊全球首座環球影城及迪士尼樂園，或到農夫市集挖寶、大啖特色料理。
星宇航空現已開闢17個航點，航網涵蓋最受台灣人歡迎的日本六大城市、東南亞各熱門旅遊大城，以及上月甫開航的洛杉磯航線，不論是想規劃精緻的亞洲小旅行，或壯遊美國，都可把握本次初夏線上旅展，即早預定適合自己的機票行程，開始規劃2023下半年的旅行。
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