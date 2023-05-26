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SCFI 運價指數小反彈 終止連四跌、周漲幅1.13%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新出爐上海集裝箱出口(SCFI)運價周指數終止連四跌。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
最新出爐上海集裝箱出口(SCFI)運價周指數終止連四跌。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

最新出爐上海集裝箱出口(SCFI)運價周指數終止連四跌，本周小反彈11點至983.46點，周漲幅1.13%。國內的業者認為，隨著北美的庫存陸續去化，貨櫃的訂單也開始回穩，需求略增，指數、運價進入盤整格局向上的格局。

四大指數本周漲跌互見，北美線概況，亞洲出口北美的貨量回升的速度仍舊緩慢，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,398美元，較前一周上漲69美元，主要航線中漲幅最大達5.19%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)為2,374美元，較前一周上漲9美元，跌幅0.38%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達859美元，較前一周下跌10美元，跌幅1.15%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,651美元，較前一周上漲23美元，漲幅1.41%。

近洋線方面，遠東到日本關西及遠東到日本關東每TEU與前一周都持平；遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌3美元，跌幅1.72%；至於遠東到韓國較前一周持平。

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