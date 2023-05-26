建築與營建業者碳排占全球近4成 建築業關注ESG趨勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
全國建築師公會攜手信義企業集團舉辦「2023年永續發展全國研討座談會」。公會理事長劉國隆（左一）致贈感謝狀予信義企業集團創辦人周俊吉（中）。（圖:信義房屋提供）
全國建築師公會攜手信義企業集團舉辦「2023年永續發展全國研討座談會」。公會理事長劉國隆（左一）致贈感謝狀予信義企業集團創辦人周俊吉（中）。（圖:信義房屋提供）

聯合國環境規劃署研究顯示，建築與營建業者碳排占全球近4成，比工業及運輸業還要多，因此，建築產業面對ESG趨勢，如何邁向永續發展，逐漸成為顯學。全國建築師公會攜手信義企業集團、信義開發，共同舉辦「2023年永續發展全國研討座談會」，邀請產官學三方共思策略，從公共建築因應淨零碳政策、永續金融、不動產業界等角度切入，盼讓建築產業更順利的迎向ESG潮流，為全球共創永續。

中華民國全國建築師公會理事長劉國隆指出，工業革命後「人定勝天」的思想普及，但現在反而是ESG的趨勢成為普羅大眾接受的概念，無論是喝一杯咖啡所需的咖啡豆，又或是金融、居住環境，都要能夠回歸尊重自然，讓人類得以成為地球上永續的一員。

信義企業集團創辦人周俊吉進一步指出，建築與營建是全球高碳排的產業，包括建材、規劃設計、施工、運營，甚至到拆除，都是很大的碳排來源，但相對來說，這也代表有很大的減碳空間。例如信義企業集團幾年前也在馬來西亞買了一座小島，除了將原先業主規劃開發10個飯店、1條飛機跑道，直接取消飛機跑道的建設，並縮減為2個飯店，還將使用乾淨能源、種植能夠固碳的樹木等，試圖建立一個能淨零排放的島嶼。

周俊吉認為，正是因為建築這個行業與人類文明息息相關，人類需要建築居住、進行體育競技、聆聽藝文表演，若能再投入永續，對環境一定更有幫助，也因此，各國目前陸續訂定相關法規，希望做到建築產業減碳，以台灣來說，2050淨零碳排希望達到100%新建築及85%既有建築能成為「近零碳建築」。

針對建築產業如何迎向ESG潮流，25日研討會上，新北市新工處副處長李仲昀、玉山銀行行銷長林俊佑、中鼎工程系統設計部經理江碩濤、信義企業集團倫理長楊百川同場互動，分享新北市的公共建築在設計規劃階段，實務上如何導入永續的概念，以及創立40年的信義房屋，如何以企業倫理為核心，長期推動ESG，乃至於永續金融、全球投資等領域，從多元面向，第一線提供建築產業從業者不同的經驗、案例。

ESG 玉山銀行

延伸閱讀

美國政壇反撲ESG力道強 保險業者退出淨零碳排聯盟

建築產業碳排占全球近4成 周俊吉：將打造淨零排放島嶼

元大金控永續報告書九度通過BSI查證 深受國際機構肯定

上櫃ESG 30指數將發行ETN

相關新聞

每平方公里有9家旅宿 澎湖觀光人潮帶旺透天交易

澎湖觀光產業近年快速發展，許多人在當地買透天開旅宿，帶動透天交易量能走揚。東森房屋統計實價資料，去年澎湖透天平均總價約為...

揭「AI孫燕姿」爆紅歌曲生成內幕 《挪威的森林》卻成翻車現場 AI歌手怎顛覆音樂產業？

AI人工智慧崛起，除了帶起某些職業是否會被取代的討論，沒想到也出現「AI歌手」的現象。中國影音平台bilibili(B站)最近出現大量由知名歌手翻唱經典歌曲影片點閱突破百萬，仔細聽這些歌，你會發現都不是本人唱的，都是由AI產出。

SCFI 運價指數小反彈 終止連四跌、周漲幅1.13%

最新出爐上海集裝箱出口(SCFI)運價周指數終止連四跌，本周小反彈11點至983.46點，周漲幅1.13%。國內的業者認...

針對康友自救會廣告 勤業眾信發出公開聲明將追究其法律責任

號稱康友自救會之人近日陸續刊登廣告，勤業眾信今天發出公開聲明，表示其廣告不實，已嚴重影響勤業眾信事務所及兩位會計師名譽，...

善用科技不怕被取代！這家房仲業也聘 AI 助手上工

房仲業也走在科技前端！台灣房屋集團結合時下最夯的人工智慧聊天機器人ChatGPT，讓這位「虛擬助手」成為買賣房屋的一大新...

全台「半百老屋」達百萬戶！僅有少數家庭可住10年內房屋

根據不動產資訊平台資料顯示，今年第1季全台住宅平均屋齡已達32年，其中就有101萬戶屋齡在50年以上，高達462萬戶的屋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦