建築與營建業者碳排占全球近4成 建築業關注ESG趨勢

聯合國環境規劃署研究顯示，建築與營建業者碳排占全球近4成，比工業及運輸業還要多，因此，建築產業面對ESG趨勢，如何邁向永續發展，逐漸成為顯學。全國建築師公會攜手信義企業集團、信義開發，共同舉辦「2023年永續發展全國研討座談會」，邀請產官學三方共思策略，從公共建築因應淨零碳政策、永續金融、不動產業界等角度切入，盼讓建築產業更順利的迎向ESG潮流，為全球共創永續。

中華民國全國建築師公會理事長劉國隆指出，工業革命後「人定勝天」的思想普及，但現在反而是ESG的趨勢成為普羅大眾接受的概念，無論是喝一杯咖啡所需的咖啡豆，又或是金融、居住環境，都要能夠回歸尊重自然，讓人類得以成為地球上永續的一員。

信義企業集團創辦人周俊吉進一步指出，建築與營建是全球高碳排的產業，包括建材、規劃設計、施工、運營，甚至到拆除，都是很大的碳排來源，但相對來說，這也代表有很大的減碳空間。例如信義企業集團幾年前也在馬來西亞買了一座小島，除了將原先業主規劃開發10個飯店、1條飛機跑道，直接取消飛機跑道的建設，並縮減為2個飯店，還將使用乾淨能源、種植能夠固碳的樹木等，試圖建立一個能淨零排放的島嶼。

周俊吉認為，正是因為建築這個行業與人類文明息息相關，人類需要建築居住、進行體育競技、聆聽藝文表演，若能再投入永續，對環境一定更有幫助，也因此，各國目前陸續訂定相關法規，希望做到建築產業減碳，以台灣來說，2050淨零碳排希望達到100%新建築及85%既有建築能成為「近零碳建築」。

針對建築產業如何迎向ESG潮流，25日研討會上，新北市新工處副處長李仲昀、玉山銀行行銷長林俊佑、中鼎工程系統設計部經理江碩濤、信義企業集團倫理長楊百川同場互動，分享新北市的公共建築在設計規劃階段，實務上如何導入永續的概念，以及創立40年的信義房屋，如何以企業倫理為核心，長期推動ESG，乃至於永續金融、全球投資等領域，從多元面向，第一線提供建築產業從業者不同的經驗、案例。