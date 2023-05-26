旅行公會懇請解除組團赴陸禁令 蔡英文：交通部正討論此事

蔡英文總統今（26）日出席台北國際觀光博覽會開幕活動。台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏懇請蔡總統將旅行社組團赴陸禁令解除，恢復第三類海外人士觀光來台，蔡總統表示，「交通部正討論此事，會再跟大家報告」。

駱炫宏在今日開幕典禮致詞向總統表達旅行社的需求與心情，她懇請將旅行社組團赴陸的禁令解除，恢復第三類海外人士觀光來台，讓在大陸營運的旅遊業者也能恢復營運。

蔡總統回應，交通部正討論此事，前幾天也談到希望在疫後兩岸能逐步恢復健康有序的交流，而旅遊業是其中的一部分。相信交通部在討論後有一些方案，會再跟大家報告。

蔡總統今出席開幕致詞表示，台北國際觀光博覽會已邁進第17屆，每年都吸引許多旅遊愛好者，她感謝旅遊業者過去三年多來努力配合防疫，一起度過疫情的挑戰，「大家都辛苦了。」

蔡總統承諾，政府將協助產業邁向疫後的復甦，從去年就開始預做準備，行政院與交通部啟動各項振興措施，像透過國旅補助鼓勵國內旅遊。隨著全球各國陸續解封，台灣疫情也從這個月開始等級降階，5月24日迎來第200萬旅遊人次，顯示台灣觀光逐漸復甦。

目前世界各地來台旅遊人數的前十名，有香港、韓國、日本，東南亞國家也占了6名，代表鄰國人民對於台灣旅遊充滿興趣。

蔡總統也分享，前幾天在總統府導覽國外貴賓參觀，在銷售紀念品的地方看到一群旅客，問從哪來？說是從香港來的，再問是第一次來嗎？他說不是，是經常來，因為很喜歡來台灣。「所以歡迎喜歡來台灣的人，都可以常常來。」

今年總統府也推出來去總統府住一晚的活動，邀請全球各國有影響力的名人網紅，來體驗台灣的美好，像全世界介紹台灣。報名還沒有截止，蔡總統也請大家多多宣傳。

交通部組織法已經完成修法，交通部觀光局將改制為交通部觀光署，人力及資源部分會比以往更充足。相信未來政府整體觀光資源的領導，一定會更強勁，讓觀光旅遊業能蓬勃發展。

一場疫情讓全球觀光旅遊業都面臨嚴峻挑戰，各國都在努力調整，蔡總統表示，台灣積極重整腳步，現要全力衝刺的是達成今年來台旅客600萬人次目標。

「我們要對自己有信心、對台灣有信心，我們要用品質和服務再次擦亮台灣觀光的招牌，讓全球觀光客來台旅遊，看到台灣的美，感受台灣的安全和便利。」

駱炫宏則表示，本次在世貿一館維持四天的舉行，期許搭起旅遊同業跟消費者橋樑，這次有250家海內外廠商，五大航空公司，16個中央單位以及縣市政府，以及旅行社和五星飯店等，才能完成700個展位規模。