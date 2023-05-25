台中海線房市華麗翻身 鴻豫新案挾七期豪宅DNA登「鹿」

受惠中科產業挹注，加上聯外幹道特五號通車在即、捷運藍線等建設利多帶動，台中海線房市華麗翻身，另闢品牌建商新戰場。

其中，擁有七期DNA的鴻豫建設雙喜臨門，不僅沙鹿完銷案「鴻墅林」迎來交屋潮，祭出豐富活動廣邀住戶同樂；新案「鴻豫境」也趁勢進場，移植豪宅團隊打造首件大樓產品，以品牌價值及品質高度擄獲購屋族目光，躍升區域焦點。

精銳建設新創子公司鴻豫建設，三年前創立之初，即看好沙鹿的發展並積極耕耘，首發中大型別墅案「鴻墅林」，預售期間49戶火速完銷告捷，近日全數圓滿交屋。

日前更特地為住戶規劃音樂表演、手作花藝、流體熊創作等一連串體驗活動，提供親子共樂時光，同時落實敦親睦鄰、創造社區文化共識的品牌精神。

除了軟實力的暖心服務，執行長江克培秉持土木工程背景的高度標準，「鴻墅林」從最初規劃階段集結結構技師、水保技師、大地技師、建築師等共同評估審核，直至開放驗屋前自費先請驗屋公司檢測檢討，其工程品質及工藝美學也在交屋階段一一體現。

住戶陳先生分享：「看過執行長親自監工，像是車道稍微積水就直接打掉重做，建商的要求比住戶還高，細節把關很用心。」住戶楊先生則表示，從公設植栽的綠意盎然，到別墅外觀灰白石材，建築細膩呈現沉穩大器又優雅的視覺美感，讓居住成為享受。

鴻豫建設今年跳脫框架，瞄準沙鹿車站周邊推出指標大樓案「鴻豫境」，其地段坐擁站前商圈的繁華機能，離塵近城，以近千坪基地規劃地上12層、地下2層共132戶純住宅。

此案產品主力25至35坪、2至3房，全案於3月中開工，預計2026年完工，剛開案即吸引不少「透天換大樓」的在地客，以及中科新貴熱烈詢問。

值得一提的是，「鴻豫境」不論是建築外觀、空間設計及景觀花園，皆由七期豪宅獲獎團隊聯手打造，建築設計由金石、金質獎雙料肯定的陳世榮操刀，公設空間則由台灣首位德國紅點金獎得主張清平設計，七期豪宅御用景觀大師許富居設計景觀規劃，全面移植大師豪宅美學。

除了建築外觀及公設規劃承襲豪宅規格，此案也擁有西台中少有的奢華綠意，門廳退縮20米打造前庭花園，社區大廳挑高7.4米更顯大氣，公設部分規劃半開放式閱讀區、多功能室、視聽室、兒童遊戲室等，頂樓還有空中花園、星空露營地、露天野餐區。