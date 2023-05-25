改變不動產營銷環境 藍海策略營銷管顧開創房市新高度

由藍海策略營銷管理顧問公司主辦的第一屆《仲情眾義》公益講座，今(25)日在台中葳格國際會議中心登場，吸引逾120名房仲業者報名參加，業者訴求，這是全國唯一的不動產交易媒合系統專利品牌，打造全新系列的首場活動。

藍海策略營銷管理顧問公司執行董事吳鎮森表示，近年來深受新冠肺炎疫情影響，以及大環境通膨的社會趨勢，導致公益團體經費募款困難，物資捐贈都有嚴重銳減現象。

藍海策略此次攜手大台中地區菁英房仲一同做公益，舉辦第一屆《仲情眾義》公益講座，邀請「金牌房仲教練」馬先右擔任主講。活動並捐出報名費收入，希望為創世基金會台中分會盡一份力，將愛心及關懷傳遞給植物人家庭。

央行連續升息，加上政策改革力道加大，促使房市量能明顯降溫，但多數民眾仍然感受不到「房價下跌」。馬先右直言：「除非發生『天災人禍』，否則不易看到房價大幅修正」。

馬先右指出，從歷史經驗來看，國內房地產易漲難跌，若要見到房價大幅修正，前提是發生「天災人禍」，像是發生921大地震，或是國際局勢緊張，引發區域戰爭，否則依據現況判斷，未來房地產價格將持穩，量能則會萎縮。

至於是否有看好的區域，馬先右形容，「一台冷氣的運作，就算在同一個房間內，也還會有涼區、熱區之分」。

同理，房地產不會「各區齊漲」，未來個案表現趨勢將更加明顯，因此社區規劃尤其重要，是否在好的地段上、建築工法是否值得信賴，以及現場銷售表現等，都會影響建案的成交速度。

由於國內房市詭譎多變，近期市場也出現不一樣的不動產銷售型態。其中，於2021年成立的藍海策略營銷管理顧問公司，以管理、營銷不動產為主要業務，積極拓展商用不動產物件，目前在手物件包括：飯店、整棟透天套房、咖啡廳及土地等。

藍海策略總監吳奇皇強調，要改變目前不動產銷售模式，就要先改變不動產營銷環境。

當不動產所有人將物件委託給藍海策略營銷顧問後，除了透過網路平台為屋主、地主增加代售房仲，同時也會針對個案造勢、舉辦活動、拍攝短影音等，以利物件增加曝光度，進而增加成交機會。

吳鎮森指出，近年來房市相關議題，可說是社會當紅的話題，無論是與親朋好友、左鄰右舍碰面時，除了寒喧問候，大都會聊到哪裡的房子漲了多少、賣了創新高的成交價、誰又買了新房等內容。

這代表民眾接觸不動產銷售的機會大幅提升，而房仲在銷售物件時，多半存在既有的方式及框架，如何提高物件的能見度，及跳脫區域性範圍銷售，成為不動產業現階段需要思考的新課題。

吳鎮森表示，藍海策略是全台唯一持有不動產交易媒合管理系統專利，跳脫傳統業主與房仲的角色定位，不但能提升物件曝光度，還能透過創新的運作模式，大幅提升市場上不動產交易的速度，與增加一般業主對於不動產買賣的信心。

近期，藍海策略在台中市北屯區就有一個上億元的物件，委託數量達201家仲介公司，有些仲介公司有連賣或單一委託體制，初估案件曝光能進大約350家仲介公司，甚至以上。