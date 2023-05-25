大陸建設今年推案衝322億 廖學森：新法難撼動新建案價格

欣陸投控（3703）旗下大陸建設執行長廖學森表示，今年大陸建設總計將推出四大新案、推案量合計達322億元，包括台北市總銷38億元「大安區通化段住宅案」、大直總銷187億元「金泰段商辦案」，新北市總銷43億元「板橋新雅段住宅案」，台中總銷42億元「北屯區洲際段住宅案」，以及馬來西亞「Bangsar」住宅案總銷金額約12億元，相關推案將在2026、2027年完工入帳。

廖淳森指出，若《平均地權條例》新修法正式在7月上路，認為將造成房市1~2年的成交量縮，惟以國內經濟面長期仍看好，且市場回歸自住需求下，長期來看，不動產市場仍將獲得良性發展。

至於房價部分，他強調，從建案成本來看，土地、原物料兩大成本均未出現明顯下跌，在高建築成本之下，認為目前房價不會有太大變動，惟在房市量縮格局、建案銷售期將拉長。

大陸建設去年營收94.38億元、年增17.2%，稅後純益達18.72億元、年增58.5%；廖學森指出，今年業績部分，「鐫画」將在上半年挹注營運，第3季預計「鐫月」 完工交屋，在兩大案入帳下，母公司欣陸投控將獲得貢獻。

大陸建設從今年起至2030年，初估在手可供推案土地存量近600億元，總計有15筆新案。他強調，接下來大陸建設將以住宅案為核心，並積極開拓商辦案，市場布局也會前進新竹地區，像是縣政重劃區就有在評估，希望能找到面積千坪土地以上來開發。

不動產開發事業在2022年取得多項開發案，其中「信義兒福公辦都更案」為集團首度參與公辦都更案，擴展土地取得的案源，該案預計七月簽約、最快2024年拿到建照後推出。

此外大陸建設也規劃將位於台北市中山區的建物改建為辦公大樓，使其產品組合從住宅、飯店進一步延伸至辦公大樓，並提升現有資產的價值。