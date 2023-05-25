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摩斯漢堡經營商「安心食品」 將在屏東投資智慧化食品廠

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
圖為連鎖速食餐廳摩斯漢堡響應環保永續，2022年4月推出一個115元的植物肉漢堡。圖／安心食品提供
圖為連鎖速食餐廳摩斯漢堡響應環保永續，2022年4月推出一個115元的植物肉漢堡。圖／安心食品提供

投資台灣事務所今（25）日再添三家企業擴大投資台灣，其中透過「根留企業方案」的安心食品服務，以及中小企業方案的輝達玻璃等。經營知名連鎖速食餐飲摩斯漢堡（MOS BURGER）的安心食品服務為與在地農業合作，將於屏東投資興建智慧化食品工廠。

經營摩斯漢堡的安心食品服務近年榮獲各項大獎，如「公司治理評鑑」排名前5%殊榮、天下雜誌永續公民獎、TCSA台灣企業永續獎等。該公司也擁有台灣速食業首位且唯一取得全國認證基金會TAF與衛生福利部TFDA雙認證的食品檢驗中心。

安心食品服務此次將於屏東農業生物科技園區興建智慧化食品工廠，藉此提升與在地農業合作，貫策綠色採購，透過生產履歷、在地食材、契作農場結合在地食材以減少對環境的影響。

雖然並未透露投資規模、預計增加多少就業人數，但投資台灣事務所指，該食品工廠將採綠建材、屋頂設置太陽能發電並回收製程用水，於提供消費者安心食品同時，展現對永續發展的承諾。

另外，龍業百起為建築用螺絲製造公司，銷售以外銷市場為主，囊括美洲、歐洲、澳洲、亞洲等地。龍業擺起將斥資5億元於北高雄產業園區興建研發暨生產基地，運用高度智能化加工技術、IIoT、ERP及大數據，將為國內增加81個就業機會。

而從事玻璃批發及加工30餘年的輝達玻璃將擴大投資新北市八里台北港廠房，引進智慧化生產線，配有智慧倉儲、研磨控制及切割設備，預計招募本國員工43名。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,362家企業超過2兆669億元投資，預估創造14萬5,782個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有289家台商投資約1兆1,782億元，創造8萬6,395個就業機會。

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