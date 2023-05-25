新法七月上路 大陸建設廖淳森：短期1~2年房市呈量縮格局

針對內政部今（25）日通過私法人買受住宅許可、預售屋及新建成屋換約審核，以及檢舉獎金辦法等三項子法，並指出《平均地權條例》新修法預計七月上路，對此大陸建設執行長廖淳森指出，新法預計七月上路，認為對房市影響將出現一到兩年成交量縮狀況，不過以國內經濟面長期仍看好之下，雖然短期市場會量縮，惟長期回歸自住需求，市場仍將獲得良性發展。

廖淳森強調，今年大陸建設新推案仍照集團既定計劃執行，今年總計將推出四大新案、推案量合計達322億元，包括台北市38億元「大安區通化段住宅案」、大直187億元「金泰段商辦案」，新北市43億元「板橋新雅段住宅案」，台中42億元「北屯區洲際段住宅案」，以及馬來西亞「Bangsar」住宅案總銷金額約12億元，相關推案將在2026、2027年完工入帳。

廖淳森指出，大陸建設從今年至2030年為止，初估在手可推案土地存量近600億元，總計有15筆新案，其中在建中有六個建案。

內政部今日部務會報通過有關私法人買受住宅許可、預售屋及新建成屋換約審核，以及檢舉獎金辦法等三項子法。內政部表示，三項子法將併同私法人免經許可買受住宅情形，與預售屋及新建成屋得換約情形等兩項公告，一起對外正式發布。