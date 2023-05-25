高市落實亞灣2.0智科園區推動方案 今公布3大戰略

高市府為落實行政院亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案，今公布都市計畫獎勵容積、設置亞灣媒合平台、招商融資利息或房地租金補助等3大戰略，希望吸引IC設計、金融科技創新、智慧港灣等產業研發中心與人才進駐。

高雄市都發局長吳文彥表示，亞灣2.0都市計畫細部計畫已於4月17日公告實施，其中特貿區土地於產業使用達基準容積70%，得允許剩餘30%基準容積作為住宅；對於投資營運總部及其附屬設施或投入策略性產業發展者，則適度給予20%容積獎勵，兼顧企業安家與整體財務投資營運。

吳文彥說，市府今年3月已函頒「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」，由副市長層級整合多個局處，攜手港務公司、中油、經濟部加工區管理處等國營事業合作。確認產業投資意向及項目計畫後，除可適用都市計畫獎勵容積外，也會透過招商融資利息、房地租金補助等誘因，促成企業集團旗艦中心落腳高雄，發揮產業群聚效應。

高市都發局表示，為落實智慧科技創新園區推動方案推動，亞灣2.0細部計畫略作調整，包含因應企業及人才進駐，適度放寬特貿區住宅比例；另為鼓勵企業投資營運總部及其附屬設施，也適度給予容積獎勵；在臨水岸公園及85米退縮帶等，則開放多元休閒使用項目。

都發局指亞灣所在的590公頃「多功能經貿園區」，正進行都市計畫通盤檢討作業，也會參酌亞灣2.0細部計畫土地使用管制與都市設計基準，在下半年檢討產住合宜發展比重、水岸公園開放多元使用等內容。