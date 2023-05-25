iKala打造跨國最大網紅數據庫 以AI助攻網紅行銷分析

新創企業iKala 今（25）日宣布，生成式AI技術與創作者經濟興起，為AI網紅行銷市場帶來新需求動能，iKala旗下AI網紅數據行銷平台KOL Radar，擁有超過100萬筆的跨國跨平台網紅數據，加速助攻品牌主以AI驅動的成效型網紅行銷提升獲客效率，未來也將導入更多元的AI搜尋方式，打造網紅行銷AI搜尋引擎。

根據Influencer Marketing Hub預估，全球網紅行銷市場規模2023年將成長到211億美元（約台幣6454億元），7年來淨成長超過10倍，更有近九成企業有意願導入AI科技輔助網紅行銷專案，顯示企業與品牌主對於AI網紅行銷的需求推升。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，AI商機崛起為整體數位產業帶來全新的挑戰及機會，看好生成式AI技術帶動市場發展出各垂直產業領域專屬搜尋引擎，將賦能搜尋方式走向多元化。iKala 致力打造擁有最大跨國網紅數據庫、領先業界的網紅行銷搜尋引擎，以AI翻轉網紅搜尋體驗，加速企業與品牌實踐成效型網紅行銷與媒合。

iKala KOL Radar產品總監葉佳傑表示，KOL Radar提供最即時且完整的跨國網紅數據庫，曾成功協助一間日本知名美妝品牌的網紅行銷互動率達到高於業界同平台同期平均值3倍的成效，深信透過AI技術的加值，搭配「一站式商案媒合」功能，將加速協助品牌和網紅媒合的摩擦降到最低，有效提升行銷成效與顧客互動。

為賦能品牌主解決網紅行銷痛點，KOL Radar利用獨有AI技術協助客戶做到網紅行銷的「前測」、「後測」及「預測」三大流程，實現網紅行銷科學化，協助品牌主以 AI 技術驅動行銷策略。

此外，KOL Radar今年三月陸續推出兩大重磅功能，包含「一站式商案媒合」讓品牌主和KOL能透過雙向媒合機制降低媒合門檻，減少雙方洽談專案合作的成本，並搭配洞察報告讓品牌主即時掌握網紅貼文成效，進而能適時調整優化；除此之外，KOL Radar推出搜尋引擎結合生成式AI技術的「AI 找網紅」搜尋功能，提供自然語言搜尋網紅的全新體驗，協助品牌用戶無需特別設定關鍵字，只用一句話就能獲得多個符合需求的網紅推薦。