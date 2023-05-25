長汎假期搶攻夏秋旅遊市場 日韓旅遊最高折一萬

長榮航空直營旅行社－長汎假期推出多樣夏秋精選旅遊行程鎖定想把握暑假前最後一檔優惠折扣，或是提前準備秋季旅遊的消費者需求。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，旅展針對暑假檔期，長汎假期推出指定行程最高折一萬的驚爆折扣，想帶孩子出國去遊樂園玩、島嶼戲水度假，或是計畫來趟高品質的深度行程，長汎都為大家準備好了；此外，下半年最受矚目的季節限定賞楓行程，現場都有最超值的折扣要回饋給大家。

活動期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有與現場一樣的旅展特惠價。長汎假期網站上也提供了歐洲/美加指定團每人折$2,000，以及日本/韓國/澳洲/東南亞指定團每人折$1,000的優惠。

暑假日本旅遊再掀熱潮，指定行程小孩不佔床立省一萬元！自然美景系列「北陸立山夏日花賞5日」$35,900起、「東北山形采風5日」$39,500起。首選樂園行程「東京迪士尼鎌倉湘南海岸5日」$29,900起、「漫遊海京都環球影城溫泉5日」$35,900起。賞楓旺季趁早報名享優惠！「九州秘境賞楓5日」$33,900起、「東北星野紅楓慢旅5日」$59,900起，市場唯一保證入住星野奧入瀨溪流飯店，現場付訂每人再折$1,000。

飛往東南亞超夯度假勝地一萬五有找！印尼首推「峇里時尚歡樂派對5日」$13,900起。泰國詢問度破表「無購物泰划算美食泰國6日」$18,900起，大啖4餐吃到飽自助餐及瘋玩海灘俱樂部海陸17合1活動。越南輕奢「特惠五星北越5日」$19,900起，保證入住河內五星酒店及乘坐下龍灣最大的五星級豪華遊輪。此外，還有峴港、馬來西亞、新加坡、菲律賓等地區行程可以做選擇，暑假到島嶼度假兩萬有找！

免轉機，快速抵達慢慢玩！搭配2022年長榮直飛慕尼黑、米蘭全新航線，長汎假期祭出「FUN遊瑞士雙峰雙景觀列車10日」$119,900起，以及「直飛米蘭FUN遊義大利10日」$73,900起2大單國深度行程，旅展限時超殺一口價手刀開搶。名額有限，喜愛歐洲深度慢旅的旅客，務必盡快卡位！

玩澳洲早鳥優惠一口價，現在報名「FUN假趣黃金海岸奢華遊艇直升機7日」$50,800起不僅贈小費，再送與無尾熊親密合照。秋遊美加正當時，「FUN遊美西好好玩9日」$80,900起，安排入住拉斯維加斯四星酒店2晚，還能欣賞美加秋天限定的浪漫「楓」景，現場付訂每人再折$2,000。