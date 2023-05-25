Klook ChatGPT Plugin上架 方便全球旅客查找行程和住宿

面對全球旅遊市場的快速變化，全球領先旅遊及體驗平台Klook致力於使用創新科技打造最棒的旅行體驗，日前也在ChatGPT Plugin商店推出Klook外掛程式，讓世界各地旅客能更方便地找到在地行程和住宿推薦，甚至透過ChatGPT預排多天行程、住宿與交通。

目前ChatGPT Plugin功能僅開放給Plus會員，符合資格的用戶可以點擊個人帳戶當中的設定，開啟「Plugin」並進入Plugin商店，便可直接安裝Klook外掛程式，安裝完畢開啟GPT-4語言模型便可使用，舉例來說：旅客可以請ChatGPT安排曼谷四天三夜的推薦行程，或是直接搜尋曼谷的住宿推薦，即可獲得玩樂體驗推薦。

Klook產品長劉頔（David Liu）：「Klook致力於打破旅遊預訂中的各種障礙，所以目前我們平台提供15個語言、超過41種貨幣，讓預訂更加輕鬆無縫，推出Klook ChatGPT外掛程式也是基於相同的理念；為了更好地應用AI等創新科技來服務全球旅客，Klook也於內部成立了專門的小組，共同探索各種應用場景的可能性，包括補充行程頁面資訊，讓內容說明更加完整，或是透過AI工具創建行程推薦文章等內容，從發現新的地方到體驗當地的文化，都可以輕鬆在我們平台上完成」。