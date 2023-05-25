電動車去年衝高至1100萬輛 中國大陸是全球最大市場

IDC（國際數據資訊）公司今日發布 最新「全球電動車產業動態及領先企業的競爭策略研究」指出，隨汽車產業電動化、聯網化、智慧化、共享化的發展趨勢，全球電動車市場正快速成長。 2022年，全球電動車市場達到近1,100萬輛，滲透率為14%。在供給端改革、高油價、政府補貼和車企促銷的推動下，2022年中國電動車市場規模達到近700萬輛，滲透率為31.3%，居全球之冠。

2022年全球前三名的比亞迪、特斯拉和上汽通用五菱共占據36.11% 的市場。中國大陸前三名的比亞迪、上汽和特斯拉在2022年共占據53%的市場。中國電動汽車市場，2022年前10名的企業除特斯拉以10.3%的市占位居第三外，本土品牌占據主導地位。

IDC這對項調查，給供應鍵以下建議：

目標市場：繼續投資最有價值的市場，中國大陸、歐洲和北美是競爭激烈且有價值的市場。發展中國家如泰國、菲律賓、印尼等也有較大市場潛力。 企業定位：汽車企業應從目標和定位出發，選擇正確的發展路徑。有些龍頭企業定位為能源公司或科技公司。同時，最大化不同業務組合之間的協同效應。 技術策略：OEM 需要選擇最合適的技術路線，例如低成本、上市時間和優質產品。不斷加大研發投入，提升軟硬體的研發、創新能力。 供應鏈策略：為打造高韌性供應鏈，車企需要考慮改變原有的純外購策略，更積極地從戰略角度布局上游核心零部件，如投資、合作、自研等，加強對供應鏈的控制和產業鏈的話語權。同時，構建更加數位化、智慧化的供應鏈管理體系，提升韌性和敏捷性。 人才策略：主機廠應儘早發現自身人才短缺，尤其是網際網路和通訊方面的人才，擴大人才儲備，同時建立有吸引力的激勵體系，最大限度提升員工滿意度和留存率。

IDC亞太區研究總監郭俊麗指出，產業轉型進入快車道，機會與挑戰並存。只有提前建立優勢，企業才能領先於競爭對手，贏得最後的勝利。