觀光博覽會長汎假期搶攻夏秋旅遊市場 出國最高省一萬

上半年最大規模旅展－台北國際觀光博覽會於5月26日至29日在台北世貿一館重磅登場。展區編號A723的長榮航空（2618）直營旅行社－長汎假期推出多樣夏秋精選旅遊行程，無論是想把握暑假前最後一檔優惠折扣，或是提前準備秋季旅遊，都千萬不要錯過本次旅展。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示：「這場旅展針對暑假檔期，長汎假期推出指定行程最高折一萬的驚爆折扣，想帶孩子出國去遊樂園玩、島嶼戲水度假，或是計畫來趟高品質的深度行程，長汎都為大家準備好了；此外，下半年最受矚目的季節限定賞楓行程，現場都有最超值的折扣要回饋給大家。」如果不方便至旅展攤位搶便宜的民眾也別太擔心，活動期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有與現場一樣的旅展特惠價。長汎假期網站上也提供了歐洲/美加指定團每人折2,000，以及日本/韓國/澳洲/東南亞指定團每人折1,000的優惠。

赴日旅遊現省一萬 瘋玩東南亞一萬五萬有找

暑假日本旅遊再掀熱潮，指定行程小孩不佔床立省一萬元。自然美景系列「北陸立山夏日花賞5日」35,900起、「東北山形采風5日」39,500起。首選樂園行程「東京迪士尼鎌倉湘南海岸5日」29,900起、「漫遊海京都環球影城溫泉5日」35,900起。賞楓旺季趁早報名享優惠。「九州秘境賞楓5日」33,900起、「東北星野紅楓慢旅5日」59,900起，市場唯一保證入住星野奧入瀨溪流飯店，現場付訂每人再折1,000。

飛往東南亞超夯度假勝地一萬五有找。印尼首推「峇里時尚歡樂派對5日」13,900起。泰國詢問度破表「無購物泰划算美食泰國6日」18,900起，大啖四餐吃到飽自助餐及瘋玩海灘俱樂部海陸17合一活動。越南輕奢「特惠五星北越5日」19,900起，保證入住河內五星酒店及乘坐下龍灣最大的五星級豪華遊輪。此外，還有峴港、馬來西亞、新加坡、菲律賓等地區行程可以做選擇，暑假到島嶼度假兩萬有找。

長榮直飛德義最高折一萬 澳洲美加早鳥優惠

免轉機，快速抵達慢慢玩。搭配2022年長榮直飛慕尼黑、米蘭全新航線，長汎假期祭出「FUN遊瑞士雙峰雙景觀列車10日」11萬9,900起，以及「直飛米蘭FUN遊義大利10日」73,900起兩大單國深度行程，旅展限時超殺一口價手刀開搶。名額有限，喜愛歐洲深度慢旅的旅客，務必盡快卡位。

玩澳洲早鳥優惠一口價，現在報名「FUN假趣黃金海岸奢華遊艇直升機7日」50,800起不僅贈小費，再送與無尾熊親密合照。秋遊美加正當時，「FUN遊美西好好玩9日」80,900起，安排入住拉斯維加斯四星酒店2晚，還能欣賞美加秋天限定的浪漫「楓」景，現場付訂每人再折2,000。

國旅超殺折扣 立榮假期輸入折扣碼立折五百

澎金馬地區、本島旅遊超殺折扣等大家接招。「澎湖FUN暑假3日」只要$5,990起，入住馬公市區飯店，二人就成團。「金采烈嶼玩樂金門3日」9,988起，搭車跨越金門大橋暢遊大、小金門。「馬祖南北竿+大坵梅花鹿3日」12,588起，特別安排飛機來回，入住傳統北竿芹壁聚落。長汎獨家「荒野漫遊系列-野外求生體驗營2日」5,250起，活動包含野外求生、野溪溫泉、軍事體驗等豐富內容。

如果你喜歡自由行，於旅展期間透過國內航空自由行第一品牌「立榮假期」平台訂購機＋酒組合，並於結帳時輸入折扣碼「TTE2023」，筆訂單立折500。