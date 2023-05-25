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房市持續量縮！七都第1季預售屋交易量季減9.7%、年減37.5%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團統計實價登錄預售屋交易資訊，2023年第1季全台七都預售屋交易量，較去年第4季減少9.7%，較去年同期減少37.5%，顯見全球經濟下行、《平均地權條例》政策已對今年首季預售屋交易件數產生影響。

觀察2022第1季至2023年第1季預售屋交易量的變化，七都中除台南、高雄預售屋交易量的年減幅較為和緩之外，其餘台北、新北、桃園、新竹縣市、台中五都，預售屋交易量大多呈現逐季減少的趨勢，2023年第1季年減幅高達30%以上。

其中又以台北、新竹縣市、台中這三大都會區的預售屋交易量減幅最為驚人，分別為63%、56.8%、52.2%，已低於去年同期的一半。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中、新竹、台北第1季預售交易量較去年同期減少一半以上，主要是因為全球經濟前景下行，民眾購屋能力受影響；《平均地權條例》修法通過，使投機炒作陸續退場；以及預售屋價格持續攀高，消費者追價力道減弱，是2023年第1季預售屋交易量大幅減少的主要原因。

值得注意的是，2023年第1季預售屋交易量，台南市逆勢成長，季增46.7%，是七都中唯一正成長的縣市。陳金萍表示，依據實價登錄預售屋備查資料顯示，台南安南區今年第1季推案戶數達1800多戶為七都之最，新建案銷售放量推波助瀾，加上南部科學園區所提供就業機會增加園區客購屋需求，安南、善化、新市等行政區第1季預售屋交易有顯著的增長，也讓台南市今年第1季交易量僅次於去年第1季，是近五季中次高季度。

陳金萍指出，房市通常是「量比價先行」，交易量持續萎縮的狀況下，有望帶動價格出現修正，考慮到去年住宅類建照核發數量高達18萬戶，潛在新建案件數量仍然可觀，必須留意未來新屋供給量大的區域可能累積大量賣壓。

此外，平均地權條例修法上路之後，預售屋將以自用需求為主流，投資需求量減，也可能讓餘屋量持續增加。因此，好地段、合理價格與符合市場需求的預售屋產品才更有機會脫穎而出。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

預售屋 平均地權條例 實價登錄

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