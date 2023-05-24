知名婚戒店以月租85萬元 搶進駐南西商圈指標店面

國內西門町商圈、中山商圈與東區，都看到指標店面有新租客進駐，沉寂已久的店面市場，已經迎來後疫情的觀光回流商機。據實價資料顯示，位在南西商圈的指標店面，月租85萬元，單坪租金約1萬元，由結婚戒指專賣店「I-PRIMO」高價承租，租金總價創南京西路的第二高價。

此外，西門町徒步區的整棟店面，也有新的租客進駐，北市觀光商圈中的大型店面陸陸續續順利出租，反映企業也看好這波觀光商機。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第4季開始大概就嗅到觀光復甦的跡象，只是初期都還是小型的店家進駐，指標店面還是有空置狀況，不過上半年空置許久的大型店面，也開始動了起來，反映企業主也開始準備迎接觀光復甦商機。

觀光商圈先啟動的是內需的復甦，包括政府每人6000元的補助，防疫險產險業也賠了兩三千億元，都帶動內需復甦，後續則是觀光回流，整體店面市場租賃已經活了起來。

根據實價資料顯示，南京西路1之1號店面，今年3月月租85萬元，單坪租金約1萬元，由精品業者承租，租金總價是南京西路的第二高價，除了南京西路高價出租外，西門町商圈徒步區的原KFC店面，也由知名公仔業者「泡泡瑪特機器人」承租，單月租金水準也遠超過百萬元。

東區商圈忠孝東路四段175號，去年6月月租39.9萬元，換算單坪達1.12萬元，忠孝東路四段161號月租28萬元，每坪租金9226元，東區店面空置狀況也略見改善。