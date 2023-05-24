小時達坐穩實體電商龍頭 全聯總座蔡篤昌：賠錢也要提高市占

東森（2614）旗下生鮮快配電商「熊媽媽買菜網」去年收攤，而全聯從實體跨入實體電商推出「小時達」，反而以生鮮殺出一條血路，現今已是實體電商霸主。全聯總座蔡篤昌今（24）日表示，今年第1季小時達業績大成長逾五成，「雖賠錢也要衝高市占」，採兩大策略為拉高品項數與客單價，今年全年挑戰60億元，未來佔比挑戰10%，等於逾100億元。

此外，他認為，發展小時達對電支全支付將有所助益，因小時達與兩大外送平台-熊貓、UberEats合作，坐擁年輕客群，與全聯的婆婆媽媽互補，未來全支付也希望打入兩大平台，讓支付與外送整合，以服務全客層。

全聯2021年疫情期間，推出實體電商快配「全聯小時達」，至今業績已有十倍驚人成長，現已有1,355家全聯有此服務，全台有八成訂單平均20分鐘內送達，對配送生鮮有利，也是電商中最快速度。電商龍頭momo超市快配最快是三小時到貨，區域只有雙北地區，配送的商品有食品飲料、保養品等。

蔡篤昌說，今年即使沒有疫情紅利，第1季小時達業績依然大成長超過50%，平均客單價成長4成，顯示消者者對於外送服務已產生依賴性；而24小時營業的小時達專門店全台共有15家，所以小時達24小時皆有配送。

雖然小時達仍賠錢，畢竟需門市人員額外揀貨、399元就免運費、與兩外送平台合作有平台費、也要付給外送人員運費、線上線下商品同價、資訊費等等，「但即使賠錢也要做，因為全聯要的是市占率」。

推出已兩年半的小時達，與其他量販、超商、超市通路相比，已是實體電商第一名，去年業績達45億元，今年將挑戰60億元；蔡篤昌說，將從兩方面著手，一個是提高品項數，從目前近6000項拉高至8,000項，還要將客單價從原本400-450元拉高至650元。

「其實最難的是接單後要檢貨，辛苦的時間已經過了。」他也透露，有一位配送全聯小時達的超級騎士，在小時達上線842天以來，共完成5,781筆的全聯訂單，平均每日完成6.9張單，是送過最多全聯訂單的騎士；史上最大筆單筆訂單，則是總共購買了237支商品，金額近2萬元。

為了鼓勵更多騎士來配送小時達，全聯宣布，只要於5/27活動當天完成全聯任一訂單，即可享有4大好禮，包含來店免費領怡漾鹼性離子水一瓶(588ml，限量20,000瓶) ；完成訂單配送加碼再抽Gogoro、iPhone 14等好禮；登錄再贈OFF COFFEE線上兌換券一張(限量15,000名)；全台(含離島)當日配送最多「全聯小時達」訂單的騎士，即贈多單獎勵金6,888元(共6名)。

foodpanda、Uber Eats也再加碼騎士好禮，如foodpanda外送夥伴凡當日完成全聯訂單配送，有機會額外獲得foodpanda品牌兩截式雨衣；另即日起至5/27於foodpanda外送夥伴專屬線上賣場購買裝備，消費滿500元輸入優惠碼即享9折優惠。

Uber Eats外送合作夥伴凡當日完成全聯訂單配送，則有機會額外獲得Uber Eats限量雨衣(共50名)或水壺(共38名)。