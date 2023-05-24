要護國神山不要「國護神山」！生技、6G誰是台灣新未來？

摘要 1.由於全世界地緣政治情勢，台積電業績遭受重擊，事到如今，台灣應積極尋找下一座護國神山。 2.和韓國比較，台灣產業發展顯得相對不均衡，過多資源集中在半導體產業。韓國在汽車、電動車電池、生技、影劇等產業，都有世界級的亮眼表現。 3.作者點出5個產業，並探討是否有機會成為台灣新護國神山。

上週我參加了一個非常特別的論壇，主題是「尋找下一座護國神山」，由李國鼎科技發展基金會及台灣玉山科技協會主辦。

由於全世界地緣政治情勢，台積電業績遭受重擊，再加上申請補助並不順利，美國政府要求要提供商業情報，這些都是長期經營的不利因素。因為這些挑戰，台積電最近處於相對低潮，但股價表現依然亮麗。

事到如今，神山真的還能護國嗎？現在看來，比較重要的是「國護神山」，也就是台灣政府應積極支持台積電走向國際，並和美國或其他政府協商，爭取台積電最大利益。

和韓國比較，台灣產業發展顯得相對不均衡，過多資源集中在半導體產業。韓國至今已有一些新興產業展露頭角，汽車產業現為全世界第三大*，電動車電池為全球第二大*，生技代工產業也成長迅速。值得一提的，是影視文化產業，為韓國創造了將近千億美元產值。最近美國Netflix斥資25億美元投資南韓影視文化產業，證明南韓軟實力的卓越表現。

*電動車電池排名：根據南韓調查機構SNE Research的報告，2022年LG能源解決方案市占率為13.6%，全球排名第二。

我們這次探討的新護國神山，主要包括5個領域：

1.電動車

台灣半導體雖然世界第一，但一直沒有發展出汽車產業，更遑論電動車。鴻海去年打造「MIH電動車開放平台」，整合全世界產業相關資源，至今突破2600家企業加入平台，是資源整合成功的案例，但鴻海自身的電動車仍然在起步階段。亞洲其他國家，如VinFast是越南最大電動車業者，計畫透過SPAC（特殊目的收購公司）赴美上市，估值高達270億美元。

台灣發展電動車產業的優勢在於電子，包括半導體或其他零組件，若要有一定成果，台灣還需加油。但如果沒有透過整合創造自有品牌，到頭來，會像蘋果手機代工一樣，脫離不了只是供應鏈一環的命運。

2.AI

AI是近期最熱門領域，台灣發展AI的商機，在於有強大的半導體及電子產業，但危機是過於偏重硬體，另外一個挑戰是人才不足。AI需要龐大運算力，透過很多伺服器及半導體晶片的支持才能夠順利運作，前科技部長陳良基表示，台灣可把「算力」當作商業模式。台灣在AI領域應找到自己的利基，針對特定產業結合AI應用。

3.生技產業

在這個領域，前工研院院長李鍾熙很坦誠的表示，台灣距離國際水準尚有一段距離：規模較小，新藥研發進度也稍微落後世界。台灣在這個產業最大問題是法規限制，另外，企業的膽識不夠，不敢在對的時機砸大錢投資。韓國三星幾年前斥資投入新藥代工，至今三星生物製劑成全世界最大「超級代工廠」。

4.5G／6G產業

台灣過去在發展4G時選錯技術跌了一跤，5G表現尚可。但現在中國發展非常迅速，5G基地台遙遙領先，另外美國、日本也急起直追，切入6G領域。因此我們不可以自滿，現在就應該開始為6G做準備，將來才不會落後其他國家。

5.儲能產業

儲能產業台灣一直沒有發展起來，現在全球由於電動車熱潮及再生能源產業，儲能商機龐大。在電動車電池方面，中國寧德時代和比亞迪已領先世界，韓國LG能源解決方案也排名世界第二。台塑集團近期跨入儲能產業，但台灣不能和國外業者硬拚，只能走利基技術路線。

下一座護國神山，需要政府與民間大力支持。即使找到對的產業，要發展成台積電這樣格局，還是相當不容易。未來台灣企業的機會在海外，唯有走向世界，才能實現價值！

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