2023富邦永續大未來論壇 世界經濟論壇專家：不能忽視各項風險之間的關聯性

富邦金控、富邦文教基金會23日攜手臺大風險中心以「面對全球多重危機˙臺灣關鍵轉型」為主題，舉辦「2023富邦永續大未來論壇」，匯集產、官、學界重要領袖齊聚，以世界經濟論壇(World Economic Forum)《2023年全球風險報告》為背景，檢視臺灣現況，前瞻未來定位。

富邦集團董事長蔡明忠表示，臺灣正面對氣候變遷、地緣政治、全球通膨、淨零轉型國際壓力等多重挑戰，掌握資金的金融業扮演加速價值鏈永續轉型的關鍵角色，因此富邦自2016年起與臺大風險中心合作，期盼能協助國家減緩碳排，推動氣候正義。

富邦集團董事長蔡明忠23日出席「2023富邦永續大未來論壇」致詞。 圖／吳欣穎攝影

副總統賴清德感謝富邦和臺大風險中心長期關注永續議題、與國際連結，對台灣貢獻良多，並指出「淨零轉型不只是環境議題，也是臺灣產業升級的機會。」行政院副院長鄭文燦提及，政府高度重視淨零轉型方案，「打底的工作已經做很多，現在最重要的就是如何從現在走向未來的淨零轉型路徑。」

富邦金控、富邦文教基金會、臺大風險中心攜手舉辦「2023富邦永續大未來論壇」，（左起）臺大風險中心周桂田主任、副總統賴清德、富邦集團董事長蔡明忠、行政院副院長鄭文燦出席合影。 圖／吳欣穎攝影

2023富邦永續大未來論壇23日舉辦，關注在氣候災變、地緣政治與全球通膨等多重危機下，臺灣如何前瞻未來、打造淨零轉型之韌性社會。 圖／吳欣穎攝影

未來10年隱憂：氣候變遷減緩失敗

作為受世界經濟論壇(World Economic Forum)邀請，成為世界經濟論壇台灣唯一金融業會員的富邦金控，在論壇下午場次，特別邀請世界經濟論壇(World Economic Forum)《2023年全球風險報告》主要作者Sophie Heading針對全球多重危機做出關鍵解析。她指出，全球風險已經是相互關聯的「多重危機(polycrisis) 」，未來2年內全球面臨的風險包括：通膨造成生活成本負擔困境、自然災害及極端事件；經濟走弱、政府債務負擔大增，也會影響健康教育方面的資金挹注。此外，地緣經濟衝突將干擾全球供應鏈，造成重複投資、平行創新、IP技術和資金外流的可能性，台灣深受地緣經濟影響。

針對敏感的戰爭議題，她認為，國際衝突在未來2年或10年內可能不會進入全球風險前10名，但未來10年內，全人類都擺脫不了氣候變遷減緩失敗這項隱憂；Sophie提醒大眾，要關注的不只是能源，還有糧食安全。減緩風險不能忽略各項風險之間的關聯性及長期影響，以免創造出新的危機。

世界經濟論壇代表Sophie Heading(右上)與臺灣大學地理環境資源學系特聘教授兼IPCS學程主任簡旭伸、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮、富邦金控首席經濟學家羅瑋(左起)等共同與談，結合國際視角與臺灣在地脈絡，探討全球多重危機下，臺灣面臨的重大挑戰與能為國際作何貢獻。 圖／吳欣穎攝影

富邦首席經濟學家羅瑋：全球經濟可能陷入衰退

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，地緣政治促使新保護主義興起，供應鏈重組及板塊化，氣候變遷突顯自然資源稀缺，各國競爭加劇，疫後缺工推升製造成本，通膨預期心理衍生經濟惡性循環。

羅瑋認為，各國央行持續升息，會導致金融業負利差持續擴大，導致銀行流血經營。美國聯準會或許會在6月份停止升值，屆時可觀察第3季美國經濟是否持續惡化，若持續惡化，全球經濟也有可能在今年底或明年初陷入衰退。

投資台灣前瞻未來 開啟社會良性對話

「2023富邦永續大未來論壇」場次三聚焦前瞻未來，化危機為轉機，探討投資台灣的新思維。經濟部工業局副局長陳佩利說明，自中美貿易戰開打，政府積極引導台商回流，並協助企業綠色轉型，至今已有近5成電子資訊業開始投入碳盤查，經濟部也祭出疫後條例「製造業大補帖」，全面幫助產業智慧升級，開拓市場新商機。

東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺認為，企業應以「減碳同時還能保持GDP穩定成長」為目標，不排除任何一種用電選擇。台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，台灣水價遠低於各國平均水準，呼籲政府推動水價合理化，才能透過制度強化節水再利用，健全財務促進永續。

宏碁股份有限公司永續長劉靜靜從業界角度分享經驗，認為「永續行動力」是企業淨零轉型最重要的關鍵，宏碁全面開發使用再生塑料的產品線，打造品牌形塑循環經濟生態系。

(左起)台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏、宏碁股份有限公司永續長劉靜靜、經濟部工業局副局長陳佩利、東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺、國科會人文社會科學研究中心主任何明修等從台商回流與投資的角度，剖析氣候變遷引發的風險衝擊對臺灣整體能源與資源使用的影響。 圖／吳欣穎攝影

場次五面對極端氣候下臺灣系統風險挑戰，經濟部水利署署長賴建信指出，氣候變遷來得非常快，台灣首要面對的問題就是「水太少」或「水太多」，未來除了供水「去中心化」，也要考量海水淡化廠的必要性。

台灣電力公司副總經理簡福添表示，台電挺過世紀強震、三颱來襲、百年大旱，為電力穩供找到了幾個路徑，如：能源轉型、強韌電網、時間電價、需量反應等，提供低碳穩定電力，並布局氫能、碳捕捉等前瞻技術，引領用戶邁向智慧生活。

「我們常常講自然災害，但災害從來不是自然的。」銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜指出，高溫和乾旱是臺灣正在面臨的挑戰，災害對於高齡、弱勢族群的影響更為劇烈。任何調適與減緩行動都必須優先考量平等、社會正義與包容，無論「利益」和「負擔」均應共享。