2023富邦永續大未來論壇 世界經濟論壇專家：不能忽視各項風險之間的關聯性
富邦金控、富邦文教基金會23日攜手臺大風險中心以「面對全球多重危機˙臺灣關鍵轉型」為主題，舉辦「2023富邦永續大未來論壇」，匯集產、官、學界重要領袖齊聚，以世界經濟論壇(World Economic Forum)《2023年全球風險報告》為背景，檢視臺灣現況，前瞻未來定位。
富邦集團董事長蔡明忠表示，臺灣正面對氣候變遷、地緣政治、全球通膨、淨零轉型國際壓力等多重挑戰，掌握資金的金融業扮演加速價值鏈永續轉型的關鍵角色，因此富邦自2016年起與臺大風險中心合作，期盼能協助國家減緩碳排，推動氣候正義。
副總統賴清德感謝富邦和臺大風險中心長期關注永續議題、與國際連結，對台灣貢獻良多，並指出「淨零轉型不只是環境議題，也是臺灣產業升級的機會。」行政院副院長鄭文燦提及，政府高度重視淨零轉型方案，「打底的工作已經做很多，現在最重要的就是如何從現在走向未來的淨零轉型路徑。」
未來10年隱憂：氣候變遷減緩失敗
作為受世界經濟論壇(World Economic Forum)邀請，成為世界經濟論壇台灣唯一金融業會員的富邦金控，在論壇下午場次，特別邀請世界經濟論壇(World Economic Forum)《2023年全球風險報告》主要作者Sophie Heading針對全球多重危機做出關鍵解析。她指出，全球風險已經是相互關聯的「多重危機(polycrisis) 」，未來2年內全球面臨的風險包括：通膨造成生活成本負擔困境、自然災害及極端事件；經濟走弱、政府債務負擔大增，也會影響健康教育方面的資金挹注。此外，地緣經濟衝突將干擾全球供應鏈，造成重複投資、平行創新、IP技術和資金外流的可能性，台灣深受地緣經濟影響。
針對敏感的戰爭議題，她認為，國際衝突在未來2年或10年內可能不會進入全球風險前10名，但未來10年內，全人類都擺脫不了氣候變遷減緩失敗這項隱憂；Sophie提醒大眾，要關注的不只是能源，還有糧食安全。減緩風險不能忽略各項風險之間的關聯性及長期影響，以免創造出新的危機。
富邦首席經濟學家羅瑋：全球經濟可能陷入衰退
富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，地緣政治促使新保護主義興起，供應鏈重組及板塊化，氣候變遷突顯自然資源稀缺，各國競爭加劇，疫後缺工推升製造成本，通膨預期心理衍生經濟惡性循環。
羅瑋認為，各國央行持續升息，會導致金融業負利差持續擴大，導致銀行流血經營。美國聯準會或許會在6月份停止升值，屆時可觀察第3季美國經濟是否持續惡化，若持續惡化，全球經濟也有可能在今年底或明年初陷入衰退。
投資台灣前瞻未來 開啟社會良性對話
「2023富邦永續大未來論壇」場次三聚焦前瞻未來，化危機為轉機，探討投資台灣的新思維。經濟部工業局副局長陳佩利說明，自中美貿易戰開打，政府積極引導台商回流，並協助企業綠色轉型，至今已有近5成電子資訊業開始投入碳盤查，經濟部也祭出疫後條例「製造業大補帖」，全面幫助產業智慧升級，開拓市場新商機。
東和鋼鐵企業股份有限公司總經理黃炳樺認為，企業應以「減碳同時還能保持GDP穩定成長」為目標，不排除任何一種用電選擇。台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏指出，台灣水價遠低於各國平均水準，呼籲政府推動水價合理化，才能透過制度強化節水再利用，健全財務促進永續。
宏碁股份有限公司永續長劉靜靜從業界角度分享經驗，認為「永續行動力」是企業淨零轉型最重要的關鍵，宏碁全面開發使用再生塑料的產品線，打造品牌形塑循環經濟生態系。
場次五面對極端氣候下臺灣系統風險挑戰，經濟部水利署署長賴建信指出，氣候變遷來得非常快，台灣首要面對的問題就是「水太少」或「水太多」，未來除了供水「去中心化」，也要考量海水淡化廠的必要性。
台灣電力公司副總經理簡福添表示，台電挺過世紀強震、三颱來襲、百年大旱，為電力穩供找到了幾個路徑，如：能源轉型、強韌電網、時間電價、需量反應等，提供低碳穩定電力，並布局氫能、碳捕捉等前瞻技術，引領用戶邁向智慧生活。
「我們常常講自然災害，但災害從來不是自然的。」銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜指出，高溫和乾旱是臺灣正在面臨的挑戰，災害對於高齡、弱勢族群的影響更為劇烈。任何調適與減緩行動都必須優先考量平等、社會正義與包容，無論「利益」和「負擔」均應共享。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言