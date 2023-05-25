2023富邦永續大未來論壇 衝刺台灣淨零轉型

「富邦永續大未來論壇」23日登場，主題聚焦在氣候災變、地緣政治與全球通膨等多重危機下，台灣如何前瞻未來、打造淨零轉型的韌性社會。論壇邀集產官學等重量級專家共同研議，攜手尋求台灣面臨多重危機下的關鍵轉型解方。

富邦集團董事長蔡明忠23日出席「2023富邦永續大未來論壇」致詞。 圖／吳欣穎攝影

此次論壇由富邦金控、富邦文教基金會及臺大風險社會與政策研究中心共同舉辦，副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、富邦集團董事長蔡明忠皆蒞會致詞。

蔡明忠致詞表示，世界經濟論壇2023年全球風險報告指出，氣候變遷與極端氣候為全人類短期到長期面臨最大課題；此外，全球亦面臨地緣政治、通膨等多元風險，對農業、工業及民生皆產生重大影響，全球關注課題也從過去的「減碳」到現階段的「零碳」。

蔡明忠強調，面對全球變局，台灣無法置身事外；而富邦集團向來關注台灣永續發展議題，從早期環境正義、低碳社會，乃至於當前的淨零碳排。展望未來，盼能結合產官學力量，重新檢視和前瞻未來定位，凝聚永續發展共識，建構淨零壓力下的經濟韌性，與社會大眾攜手邁向轉型未來。

建構經濟韌性 邁向淨零未來

副總統賴清德致詞指出，聯合國最新報告指出，按照現有排碳速度，十年內全球溫度將上升逾1.5攝氏度，身為全球一份子的台灣不能自外於世界，因此政府宣示2050年前達到淨零轉型，未來將從氣候法制和科技發展兩大基礎著手，推動能源、產業、社會及生活四大轉型，運用光電、風電、氫能、先進綠能、碳捕捉等關鍵策略，由政府投入9,000億元帶動民間投資，攜手達成淨零轉型目標。

富邦金控、富邦文教基金會、臺大風險中心攜手舉辦「2023富邦永續大未來論壇」，（左起）臺大風險中心周桂田主任、副總統賴清德、富邦集團董事長蔡明忠、行政院副院長鄭文燦出席合影。 圖／吳欣穎攝影

綠色金融3.0 碳經濟潛力大

鄭文燦表示，淨零轉型為跨國界、跨世代與跨領域，也是考驗台灣長期韌性所必須面對的重大課題，其中關鍵為建構轉型的路徑。現階段政府正積極落實碳管理機制及全力推動綠能極大化，在金融層面則積極推動綠色金融3.0，將融資、債券、授信與永續發展向連結，推出更多綠色金融商品和服務，其中將衍生相當大的商機，可預見未來國內的碳經濟將具備很大發展潛力。

2023富邦永續大未來論壇23日舉辦，關注在氣候災變、地緣政治與全球通膨等多重危機下，臺灣如何前瞻未來、打造淨零轉型之韌性社會。 圖／吳欣穎攝影

論壇首場研討會以「綠色金融3.0」為主軸，聚焦氣候變遷風險資料庫的建置與運用。金管會副主委邱淑貞指出，金融業是引導整體產業及社會投入淨零轉型的關鍵力量，可發揮影響力串聯產業供應鏈，促進資金投入減碳及永續發展。

北富銀領航 落實永續金融

台北富邦銀行總經理郭倍廷指出，台北富邦銀行向來極為重視氣候變遷風險課題，以永續策略引導綠色金融，預計2023年綠色貸款成長19%、綠色投資成長10%、完成首本TCFD(氣候相關財務揭露）報告書，並持續發行綠債及提高綠色融資，扮演永續金融的領航者角色。除了積極發展綠色金融商品與服務，攜手價值鏈永續轉型外，也建立從業務單位、風控與法遵部門到董事會的三道氣候風險防線，並連結員工績效，定期追蹤與管理以完善氣候風險治理架構。

台大生物環境系統工程學系教授童慶斌建議，正確的資料與資訊提供為氣候變遷風險評估關鍵，不僅需建立國內氣候風險相關資料庫，還須擴展納入國際氣候變遷危害與風險資料。KPMG永續發展執行副總暨台大管理學院教授林泉興則呼籲企業應及早開始關注TNFD（自然風險財務揭露），與 TCFD相較，該架構補充生態和生物多樣性相關脈絡而更為全面。

作為受世界經濟論壇(World Economic Forum)邀請，成為世界經濟論壇台灣唯一金融業會員的富邦金控，在論壇下午場次，特別邀請世界經濟論壇(World Economic Forum)《2023年全球風險報告》主要作者Sophie Heading針對全球多重危機做出關鍵解析。

（左起）KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興、臺灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌、金管會副主委邱淑貞、台北富邦銀行總經理郭倍廷、中央研究院經濟研究所研究員張靜貞等產官學專家共同討論資料庫建置的進度與問題。 圖／吳欣穎攝影

TCFD調查報告出爐 低碳創新企業不到二成

「富邦永續大未來論壇」由台大風險中心發布《TCFD調查報告》，調查顯示國內有設定淨零目標的企業不及一成；依循TCFD（氣候相關財務揭露框架）揭露氣候相關財務風險者亦不到兩成；八成企業缺乏專業評估人力；半數企業仍未感受到能源轉型的壓力；僅不到兩成企業有進行低碳創新。台大風險中心主任周桂田指出，調查結果顯示國內企業需更積極建立永續發展的關鍵競爭力，政府更應加強產業低碳轉型的相關政策導引。

與去年調查相比，國內有進行氣候相關財務揭露TCFD的企業數比例從去年8.7%成長為14.3%，但是僅不到兩成（129家）的企業有進行TCFD，且進行者大多是集團企業或上市櫃企業，顯示大型企業較願意回應國際趨勢與潮流，反之台灣絕大多數的中小企業尚未對氣候變遷所引發的永續危機做出回應。

該調查同時也深入了解企業能源轉型的現況。周桂田指出，從對企業能源轉型的調查發現，政策確實是主要壓力來源，但是約半數企業毫無感受再生能源壓力。建議政府應該加嚴用電大戶條款，擴大用電大戶定義並增加義務容量，以使企業能夠更積極負起能源轉型責任。

同時，受訪企業中有八成無專業人力評估氣候風險，並且傾向培訓既有員工多過於招募新人才。這顯示在淨零路上，多數企業面對專業的TCFD架構仍需對內部加強相關人才的培育，才能確實地揭露氣候相關風險與機會，將氣候行動深入組織文化，為企業建立氣候韌性策略。