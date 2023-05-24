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家登股東會拍板增設獨董一席 強化公司治理

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

家登（3680）於今(24)日召開股東會及發布2022年度家登營運報告，另外為強化公司治理，家登今經股東會決議同意增設獨立董事一席，由益州集團董事長：秦嘉鴻擔任，任期由112年5月24日至113年7月29日，家登董事會人數總共八名，含四名獨立董事，未來共同監督集團運營，為所有利害關係人把關。

家登也提到，家登集團2022年合併營收為新台幣44.94億元，較前一年集團合併營收新台幣31.21億元上升44%；毛利率為49%，前一年毛利率為40%；歸屬於本公司業主稅後淨利為新台幣9.33億元，較前一年稅後淨利新台幣3.37億元增加177%，每股盈餘為新台幣11.12元。營收持續突破歷史新高，半導體強勁拉貨動能，家登產能全線備戰，百分百滿足客戶需求，再加上家碩科技機台陸續驗收完成，挹注可觀集團營收，全年度營運成績亮眼，出貨暢旺延續到2023年。

家登強調，專注半導體本業後，表現持續走揚，光罩載具事業穩定成長，先進及成熟製程FOUP通過大客戶認證後的爆發性成長動能，再加上航太事業開花結果，家登全年繳出了精彩成績單。在營運規模持續擴大的同時，家登財務與經營結構也更加穩定健全，三大財務指標亦同步走強，淨利率與毛利率齊升，有利於集團長期發展與規劃，相信未來不論整體產業景氣如何變化，家登都能堅定向前，再創營運高峰。

家登 新台幣

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