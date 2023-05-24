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新北6大指標重劃區哪個發展潛力高？這區單價還有4字頭

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新北市六大指標重劃區中，位於新莊的頭前重劃區房市交易最火熱，近一年以303件的交易量位居第一。圖／永慶房屋提供
新北市六大指標重劃區中，位於新莊的頭前重劃區房市交易最火熱，近一年以303件的交易量位居第一。圖／永慶房屋提供

近年來新北市重劃區開發一波接一波，隨著重劃區發展逐漸完善，吸引不少從北市外移的小資族、小家庭前來尋屋。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計新北市六大指標重劃區近一年的價量表現，其中土城的暫緩重劃區「4字頭」最為親民，交易量表現則是以新莊的頭前重劃區最為熱絡。

土城暫緩重劃區近一年平均每坪為44.7萬元，為六大指標重劃區中最低。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，土城暫緩重劃區位在明德路及金城路交會處的左右兩側，緊鄰捷運板南線，區域內有海山、土城兩站，交通十分便利。購物部分有傳統市場、日月光廣場、家樂福可供日常採買，周邊還有土城醫院、8,000坪的公園、國民運動中心、政府機關，各項生活機能完善，房價相較於北市親民許多，未來發展潛力相當高。

央北重劃區則是以每坪62.6萬元榮登單價最高寶座。陳金萍表示，央北重劃區北鄰十四張重劃區，南鄰中央新村，計畫區域內以住宅區為主，周邊主要聯外道路有國道三號、新北環河快速道路及水源快速道路；捷運部分往北走有環狀線十四張站，往南走有小碧潭站，往返北市中心通勤半小時左右即可到達。

此外，還有總投資金額高達520億的「十四張站暨南機廠土地開發案」，將打造複合式大樓，預計可創造約1.2個就業機會，除了可帶動地方經濟發展外，亦可創造便利優質居住環境，讓央北重劃區後市可期。

觀察新北市六大指標重劃區的交易量，前兩名皆位於新莊區內，分別為頭前重劃區303件及副都心重劃區254件。陳金萍說明，頭前重劃區與副都心重劃區僅以思源路相隔，算是新北市開發已近完成的重劃區，生活機能相較於其他重劃區更為完善，加上與舊市區相鄰，各項採買、就學、就醫都相當便利，而周邊有五股工業區、新北產業園區坐落，就業機會多，也推升購屋需求。

陳金萍表示，頭前重劃區規劃以低密度高綠覆純住宅為主，適合喜歡環境清幽的民眾，而新莊副都心重劃區則有較多的商業機能，中央合署辦公大樓、國家電影文化中心等各項公共設施陸續進駐後，區域發展逐步成熟，適合喜歡商業機能完備、購物便利的購屋民眾。兩個重劃區產品規劃與購屋客群各異，除了吸引在地客外，也受到不少來自台北市或是新北市其他區域的購屋族青睞。

陳金萍指出，重劃區具備街道整齊、綠地寬廣、建築物棟距大等優勢，相較於舊市區的擁擠環境，居住環境更勝一籌。而新北市六大指標重劃區房價相較於台北市親民許多，生活步調也較為悠閒，因此吸引不少有自住需求的民眾移居於此。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

重劃區

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