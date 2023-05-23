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易飛網搶攻暑假出國潮 遊日折萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
FUN暑假嗨玩樂園，日韓最高折萬元。圖／業者提供
FUN暑假嗨玩樂園，日韓最高折萬元。圖／業者提供

迎接疫後第一個暑期旅遊，旅遊電商易飛網（2734）今（23）日宣布參展將於3天後開展的2023台北國際觀光博覽會，以「易起旅遊 飛你莫暑」為主題，特別為親子和年輕族群訂製一系列行程，強打樂園暢遊，網羅日、韓、泰、越及新加坡等國家，最多可一次玩翻三個主題樂園，搶攻暑假出國潮，遊日折萬元，易飛網旅展祭「樂園+海島」遊程抓親子小資族商機。

易飛網表示，受疫情影響，國人長達三年時間沒有出國旅遊，國境開放至今邁入第八個月，相對開放初期的不安及顧慮，現已陸續準備好來趟久違的跨境旅遊，今夏為疫後的第一個暑假，恰為親子旅遊需求的高峰期間，許多家長已安排要帶孩子出國度假，暑假相關行程的詢問量持續不斷。

另據易飛網觀察，海島旅遊為暑期的剛性需求，由疫情期間國內離島旅遊人次大爆增的狀況可見，即便旅費稍漲，旅客仍趨之若鶩，故易飛網積極規畫各國海島旅遊行程，趕在今夏提供年輕族群及喜愛海島的旅人更多選擇，預估整體暑假出遊將較目前提升約三成。

夏日海島旅遊，針對東南亞大小島嶼推出跳島探險、水上活動及SPA享受等體驗。易飛網將於旅展現場祭出超殺優惠，機票銅板價99元起，南韓團遊折後每人8,900元起，日本團遊最高第二人折萬元、兒童享半價，還有夏季水果吃到飽及水蜜桃免費送，國外團體全線商品獨享「學、老專暑」折扣，邀請國人在今年暑假重啟睽違已久的異國夏日之旅。

並針對日本旅遊推出暑期出發專屬優惠，於旅展現場報名北海道及關西團體行程，第二人最高折萬元，兒童最高也折萬元；報名東京、九州及名古屋團體行程，第二人折4,000元，兒童最高享半價，再加碼送日本進口水蜜桃一箱，如「超值暑假親子九州4日」一家四口2大2小同遊，一個人平均只要約18,000元起，便能暢遊雙樂園、與可愛動物近距離互動、體驗採果樂及出海賞海豚。

另含括「暑假東京親子5日」遊迪士尼樂園、鴨川海洋世界及母親牧場，「暑假名古屋大阪雙樂園5日」遊樂高樂園、環球影城及伊賀流忍者博物館，「關西FUN暑假5日」遊環球影城、奈良公園與小鹿近距離接觸、和歌山採果體驗且享水蜜桃吃到飽，皆適用專屬優惠。

易飛網旅展最高CP值行程，暢玩南韓樂園最低每人9,900元起，「樂遊首爾4+1日」玩樂天世界、穿韓服漫遊景福宮、親訪韓劇黑暗榮耀大棋盤公園，「釜邱雙城歡樂4日」玩樂天世界、噹噹炸雞樂園及加耶主題公園，第二人最高折3,000元；越南峴港「雙樂園喜來登5日」入住五星海濱渡假飯店、遊Fantasy Park樂園及會安珍珠樂園，每人29,900元起，第二人折4,000元；「曼谷、北碧5日」餵食長頸鹿、與大象共浴、嗨玩水世界樂園，每人24,500元起，第二人折3,000元。

海島旅遊少不了台灣離島遊，易飛網嚴選澎湖、金門及馬祖團體行程，暑假出發最低5,999元起，「金門夏天這樣玩3日」獨家安排后湖沙灘踏浪、無敵海鮮痛風餐及古崗湖畔下午茶；「澎湖玩水趣3日」東海潮間帶生態之旅、海洋牧場釣海鱺魚、烤蚵吃到飽、奎壁踏浪及水上活動；「來去芹壁住一晚3日」入住台版小希臘、夜尋馬祖藍眼淚、巨無霸豪華海鮮鍋饗宴及無敵海景下午茶，前述行程第二人最高再享優惠1,000元。

搶攻暑假出國潮！抓親子小資族商機。圖／業者提供
搶攻暑假出國潮！抓親子小資族商機。圖／業者提供
易飛網宣布參展將於3天後開展的2023台北國際觀光博覽會，以「易起旅遊 飛你莫暑」為主題，特別為親子和年輕族群訂製一系列行程。圖／業者提供
易飛網宣布參展將於3天後開展的2023台北國際觀光博覽會，以「易起旅遊 飛你莫暑」為主題，特別為親子和年輕族群訂製一系列行程。圖／業者提供
易飛網旅展祭「樂園+海島」遊程 。業者提供
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暑假 親子 旅展

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