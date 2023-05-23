夏季最大旅展TTE將登場 人潮有機會突破疫情前高峰

第17屆台北國際觀光博覽會（TaipiTourismExposition、TTE）將在5月26日登場，今（23）日舉辦展前記者會。台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏表示，隨著全球疫情解封，觀光產業復甦，此次博覽會將以探索新產品和友善服務作為觀光產業發展契機，同時也將帶動夏季旅遊商機。

台北國際觀光博覽會由台北市旅行商業同業公會主辦，與下半年的「ITF台北國際旅展」並稱台灣兩大旅展，大型旅行社幾乎都會參展，提供業者衝刺暑期旅遊行程銷售的舞台。

從參展規模來看，今年TTE共計700個攤位，較去年的近400個攤位增加75%，不過，相較2019年展位數高達近1,200個，今年規模不到疫情前的六成，就連旅行業龍頭雄獅也缺席今年的TTE。主辦單位表示，主要是疫情後各大旅行社皆面臨人力流失的問題，不少業者表示參展人力不足，另一方面，三年疫情下來，流失了不少旅行社、飯店、餐飲、購物站等業者，因此整體規模距離疫情前仍有一段距離。

即便如此，但主辦單位有信心今年入場參觀人次將突破30萬，可望與疫情前相當，甚至突破疫情前水準。主要是民眾悶了三年之久，海外旅遊的報復性需求持續出籠，加上今年連續假期多，不少民眾趁旅展搶便宜、事先規劃暑假以及連假。

燦星旅（2719）總經理殳蓁蓁對即將展開的TTE旅展表示樂觀期待，她認為，這將為暑假旅遊帶來一波推動，今年TTE旅展目標銷售額為2,000萬。燦星獨包直飛高知和普吉島，目前高知航班的5月預訂率已達九成，6月為八成，暑假也有六成水準。至於泰國普吉島行程，5月的售出機位平均逾五成，6月份還在繼續收單，她說，由於桃園機場直飛普吉島已經中斷20年，期間雖有短期包機，但因未維持太久，未能引起旅行社興趣，不過，這次燦星旅與虎航的合作包機，已經為旅行社建立信心。

易飛網（2734）表示，迎接疫後第一個暑期旅遊，今年TTE旅展以「易起旅遊 飛你莫暑」為主題，受疫情影響，國人長達三年時間沒有出國旅遊，國境開放至今邁入第八個月，相對開放初期的不安及顧慮，現多已做好準備，尤其今夏為疫後的第一個暑假，是親子旅遊需求的高峰期間，許多家長已安排要帶孩子出國度假，暑假相關行程的詢問量持續不斷。

另觀察海島旅遊為暑期的剛性需求，由疫情期間國內離島旅遊人次大爆增的狀況可見，即便旅費稍漲，旅客仍趨之若鶩，故易飛網積極規畫各國海島旅遊行程，趕在今夏提供年輕族群及喜愛海島的旅人更多選擇，預估整體暑假出遊將較目前提升約三成。

雄獅（2731）今年雖未參展台北國際觀光博覽會，但公司表示，今年線上旅展自4月23日開跑後，整體業績較2019年線上旅展同期成長4成，顯示旅客轉往線上購買旅遊商品需求大幅增加；其中以適合親子共遊的日本樂園類行程，以及中東歐的行程最具人氣。此外，南韓和東南亞地區，受惠於航班恢復速度快，且團費漲幅較小，也逐漸受到青睞。