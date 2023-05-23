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管理效率化、集團資源整合考量 台肥啟動組織架構調整

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

台肥（1722）今（23）日公告進行組織架構調整，將台莊資產管理旗下台肥薩摩亞併入台海；台肥表示，鑒於管理效率化，因此啟動簡化組織架構。

為使集團資源整合、提升經營管理效率，台肥董事會今日通過子公司台莊公司將所持有的台肥薩摩亞100%股權讓與另一子公司台灣海洋深層水（台海），並由台海發行新股對價收購台莊公司所持有台肥薩摩亞的股份，收購基準日為6月1日。

台肥指出，為讓管理經營效率充分發揮，加上集團資源整合效益等兩大考量，因此啟動簡化組織架構，將台莊旗下長期投資股權資產予台海。

台肥表示，接下來台海將以發行新股做為支付台莊持有長期投資股權資產，且台莊同步以約1.28億元的淨資產帳面價值進行讓與。而台海將以發行普通股1,284.59萬股予台莊100%持股之股東台肥。

台肥 股東

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