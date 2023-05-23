管理效率化、集團資源整合考量 台肥啟動組織架構調整
台肥（1722）今（23）日公告進行組織架構調整，將台莊資產管理旗下台肥薩摩亞併入台海；台肥表示，鑒於管理效率化，因此啟動簡化組織架構。
為使集團資源整合、提升經營管理效率，台肥董事會今日通過子公司台莊公司將所持有的台肥薩摩亞100%股權讓與另一子公司台灣海洋深層水（台海），並由台海發行新股對價收購台莊公司所持有台肥薩摩亞的股份，收購基準日為6月1日。
台肥指出，為讓管理經營效率充分發揮，加上集團資源整合效益等兩大考量，因此啟動簡化組織架構，將台莊旗下長期投資股權資產予台海。
台肥表示，接下來台海將以發行新股做為支付台莊持有長期投資股權資產，且台莊同步以約1.28億元的淨資產帳面價值進行讓與。而台海將以發行普通股1,284.59萬股予台莊100%持股之股東台肥。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言